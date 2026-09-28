Ședință importantă la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea: 33 de puncte pe ordinea de zi. Bugete, investiții, jocuri de noroc și... un nou Cetățean de Onoare

luni, 28 septembrie 2026

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