Ședință importantă la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea: 33 de puncte pe ordinea de zi. Bugete, investiții, jocuri de noroc și... un nou Cetățean de Onoare
Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea se reunesc miercuri, 30 septembrie 2026, de la ora 10.00, într-o ședință ordinară cu o ordine de zi consistentă. Reuniunea va avea loc, cu participare fizică, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.
Nu mai puțin de 33 de puncte figurează pe proiectul ordinii de zi, printre acestea aflându-se rectificări bugetare, investiții, exproprieri, patrimoniu, urbanism, autorizații pentru săli de jocuri de noroc, modificări în organigrama administrației locale, reprezentarea Consiliului Local în unitățile de învățământ și acordarea unui nou titlu de Cetățean de Onoare.
Bugetele Primăriei și instituțiilor, primele pe listă
Primele cinci proiecte sunt dedicate finanțelor locale. Consilierii vor analiza rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pentru anul 2026, rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și bugetele Direcției Administrării Domeniului Public, Sport Club Municipal și Creșei Râmnicu Vâlcea.
Ordinea de zi completă este următoarea:
1. Rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2026.
2. Rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2026.
3. Rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2026.
4. Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Sport Club Municipal pentru anul 2026.
5. Rectificarea bugetului Creșei Râmnicu Vâlcea pentru anul 2026.
6. Îndreptarea unei erori materiale din Anexa nr. 3 la HCL nr. 343/16.09.2026.
7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Avizare Integrată a Documentațiilor de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Municipiului Râmnicu Vâlcea.
8. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Acord Unic a Municipiului Râmnicu Vâlcea.
9. Modificarea HCL nr. 346/35/28.11.2024, ca urmare a revizuirii Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere parc zona Nord și modernizarea Bazei sportive și de agrement Nord”.
10. Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în imobilul Dispensar TBC”.
11. Declanșarea procedurii de expropriere a construcțiilor și terenului afectate de realizarea investiției „Amenajare spațiu verde și scuar str. Ion Referendaru”.
12. Transferul către UAT Comuna Vlădești al unei stații de încărcare rapidă achiziționate prin proiectul „Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din județul Vâlcea”, precum și actualizarea listei bunurilor municipiului puse la dispoziția ETA SA.
13. Prelungirea folosinței gratuite de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a imobilului „Spațiu cu altă destinație – clădire PT 2 (Ostroveni II) – fostă SRM gaze naturale”.
14. Prelungirea perioadei de concesionare pentru un teren proprietate publică a municipiului, în suprafață de 2,7 metri pătrați.
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 206/27.07.2023.
16. Schimbarea destinației imobilului „Grădinița nr. 7 – clădire grădiniță”, din Calea lui Traian nr. 178, și transmiterea acestuia în folosință gratuită către Protoieria Râmnicu Vâlcea.
17. Punerea la dispoziția Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni a unor spații aparținând domeniului public al municipiului.
18. Modificarea Anexei 4.3.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020.
19. Modificarea și completarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea.
20. Îndreptarea unei erori materiale din Anexa 1 la HCL nr. 342/31.08.2026.
Patru autorizații pentru săli de jocuri de noroc
Un capitol distinct al ședinței îl reprezintă autorizarea activităților de tip slot-machine. Patru proiecte vizează aceeași societate, PHEONIX TOTAL GAMES SRL, pentru patru puncte de lucru diferite din municipiu.
21. Acordarea autorizației anuale de funcționare pentru jocuri de noroc – slot-machine – la punctul de lucru din strada Matei Basarab nr. 4.
22. Acordarea autorizației anuale de funcționare pentru jocuri de noroc – slot-machine – la punctul de lucru din strada Regina Maria nr. 22, bloc M.V. Popescu, scara 5, parter, apartamentul 2.
23. Acordarea autorizației anuale de funcționare pentru jocuri de noroc – slot-machine – la punctul de lucru din strada Lucian Blaga, Tronson D, zona Ostroveni, bloc A53, parter.
24. Acordarea autorizației anuale de funcționare pentru jocuri de noroc – slot-machine – la punctul de lucru din strada Carol I nr. 1, parter.
ETA, DADP și aparatul Primăriei
25. Aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție a candidaților pentru ocuparea unui post vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.
26. Mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor ETA SA, în vederea actualizării Actului Constitutiv al societății cu codurile CAEN Rev. 3.
27. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
28. Modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 1 octombrie 2026.
Sorin Zamfirescu, propus pentru titlul de Cetățean de Onoare
Un alt proiect aflat în fața consilierilor locali privește acordarea celei mai importante distincții oferite de municipalitate.
29. Acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea lui Sorin Zamfirescu.
Ultimele proiecte privesc reprezentarea Consiliului Local în structurile din sistemul de învățământ.
30. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de interviu constituite pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiu, sesiunea 2026.
31. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2026–2027.
32. Modificarea și completarea HCL nr. 279/2025 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) din unitățile de învățământ preuniversitar.
33. Întrebări, interpelări și informări.
Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, iar consilierii locali au posibilitatea de a formula și depune amendamente înainte ca proiectele să fie supuse votului.
Prin numărul și diversitatea proiectelor, ședința din 30 septembrie se anunță una importantă pentru administrația municipiului: de la bani și investiții până la patrimoniu, spații verzi, educație, transport public și autorizarea a patru puncte de lucru pentru jocuri de noroc.
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