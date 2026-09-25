Securistul BOGHIU ARUNCĂ ÎN AER UZINELE SODICE GOVORA! Explozii pe Platforma Chimică și miza uriașă a fierului vechi

sâmbătă, 26 septembrie 2026

Bubuiturile care se aud în aceste zile pe Platforma Chimică din sudul municipiului Râmnicu Vâlcea marchează practic începutul unei noi etape în dispariția fostelor Uzine Sodice Govora. Construcții industriale ridicate într-o altă epocă sunt puse la pământ prin detonări controlate, iar în spatele operațiunii reapare un nume cunoscut în afacerile cu active industriale și metale: Ștefan Boghiu, un fost securist, devenit mare afacerist dupa anul 1989.

Începând cu 24 septembrie 2026, pe amplasamentul fostei Uzine de Sodă Govora au fost programate lucrări de demolare controlată a unor construcții dezafectate, inclusiv prin folosirea materialelor explozive.

Prima detonare a fost anunțată pentru 24 septembrie, în intervalul 18:30–18:45. Operațiunile urmează să continue aproximativ două săptămâni.

Poliția a informat populația că zgomotele puternice provenite din zona platformei industriale sunt rezultatul unor operațiuni programate, executate de personal autorizat, și nu reprezintă, în sine, semnalul producerii unui accident.

Dincolo de comunicatul liniștitor al autorităților apare însă întrebarea mult mai importantă: ce se întâmplă, de fapt, cu ceea ce a mai rămas din Uzinele Sodice Govora?

De la producția de sodă la demolări și valorificarea activelor

Ziarul de Vâlcea a scris încă din decembrie 2024 despre tranzacția prin care active ale fostei CIECH Soda România au ajuns în zona de interes a unor societăți asociate afaceristului Ștefan Boghiu.

Conform informațiilor publicate la momentul respectiv, valoarea tranzacției cu grupul polonez CIECH s-ar fi ridicat la aproximativ 7 milioane de euro.

Miza economică nu era însă reprezentată doar de terenuri și clădiri.

Pe imensa platformă industrială se află cantități considerabile de metal, instalații, conducte, structuri, utilaje și construcții industriale care pot fi dezmembrate și valorificate.

Surse citate anterior de Ziarul de Vâlcea arătau că o parte dintre instalațiile care nu mai puteau fi utilizate urmau să fie valorificate ca fier vechi, în timp ce alte echipamente puteau fi vândute separat.

Estimările neoficiale avansate atunci indicau o posibilă valoare de peste 12 milioane de euro pentru materialele recuperabile. Această cifră nu reprezintă însă o evaluare oficială și trebuie tratată ca o estimare provenită din surse din domeniu.

Acum, când pe platformă au început efectiv detonările, scenariul demolării masive nu mai este unul teoretic.

Uzina este pusă la pământ, bucată cu bucată.

Ștefan Boghiu, un nume vechi în afacerile din jurul USG

Ștefan Boghiu nu apare pentru prima dată în istoria comercială a Uzinei Sodice Govora.

Prin societăți implicate în comerțul cu produse chimice, combustibili, minereuri și metale, omul de afaceri a avut relații comerciale cu platforma industrială cu mult înainte de oprirea producției.

Una dintre societățile asociate numelui său este Ascom International SRL, companie cu obiect de activitate în zona intermedierilor cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.

Potrivit datelor financiare citate de Ziarul de Vâlcea pentru anul 2023, societatea avea numai șapte angajați, dar înregistrase o cifră de afaceri de aproximativ 8 milioane de euro și un profit net de circa 4,5 milioane de euro.

Boghiu a fost implicat și în Govcrest International, societate care a derulat ani la rând operațiuni comerciale cu Uzinele Sodice Govora, inclusiv cumpărarea și comercializarea producției de sodă.

Prin urmare, relația sa cu platforma de la Govora nu începe odată cu demolarea acesteia. Este o relație comercială construită în ani.

Precedentul Ocna Mureș

Există și un precedent care explică interesul cu care trebuie urmărită operațiunea de la Vâlcea.

Ștefan Boghiu a fost implicat anterior, alături de un asociat, în preluarea unor active ale fostului combinat GHCL UPSOM Ocna Mureș, fost mare producător de sodă calcinată.

După faliment, o parte importantă a fostei platforme industriale de acolo a trecut printr-un proces de dezafectare și valorificare a activelor.

Acest precedent ridică firesc întrebarea dacă aceeași logică economică este aplicată acum și la Govora: cumpărarea activelor unei foste platforme industriale, dezmembrarea instalațiilor nefuncționale și valorificarea materialelor recuperabile.

Marea problemă: ce anume se demolează?

Detonările deschid însă o problemă pe care autoritățile nu ar trebui să o trateze exclusiv ca pe o simplă operațiune tehnică.

Ziarul de Vâlcea a publicat în martie 2025 informații primite din surse potrivit cărora pe fosta platformă USG ar fi existat materiale suspectate de contaminare radioactivă.

Trebuie făcută o precizare esențială: aceste informații reprezintă acuzații și relatări ale unor surse și nu pot fi prezentate drept contaminare radioactivă dovedită în lipsa unor măsurători și documente oficiale ale autorităților competente.

Tocmai de aceea, în contextul actualelor demolări, instituțiile statului ar trebui să lămurească public situația.

Acuzațiile privind fierul vechi și materialele radioactive

Informațiile ajunse anterior la redacție indicau existența unui episod în care fier provenit din dezafectarea unor instalații ale vechii uzine ar fi fost transportat către Constanța și ar fi ridicat probleme la verificările radiologice.

Alte informații indicau existența unor cărămizi refractare provenite din instalațiile industriale care ar fi prezentat valori radiologice ce necesitau depozitare separată.

Au existat, de asemenea, susțineri potrivit cărora anumite materiale ar fi fost izolate și depozitate în recipiente speciale pe platformă.

Toate aceste informații trebuie confirmate sau infirmate oficial.

Dacă nu există nicio contaminare, autoritățile au posibilitatea să spună acest lucru fără echivoc și să prezinte măsurătorile.

Dacă există materiale cu regim special, populația trebuie să știe unde sunt depozitate, cine le monitorizează și dacă demolările actuale se desfășoară în apropierea lor.

Exploziile schimbă datele problemei

Demolarea clasică și demolarea prin explozie nu sunt identice din punctul de vedere al dispersiei prafului și resturilor.

Tocmai de aceea, în cazul unei foste platforme chimice de asemenea dimensiuni, transparența trebuie să fie maximă.

Nu afirmăm că actualele detonări produc un pericol radiologic și nici că imobilele demolate sunt contaminate.

Întrebarea jurnalistică este alta:

Au fost verificate radiologic clădirile, instalațiile și materialele care urmează să fie demolate înainte de utilizarea explozibililor?

Este o întrebare legitimă, mai ales în contextul informațiilor apărute anterior despre existența unor materiale suspecte pe platformă.

Cine controlează operațiunea?

Înainte ca sute sau mii de tone de metal, beton, cărămidă și alte materiale rezultate din demolări să părăsească platforma, instituțiile competente ar trebui să precizeze public care este circuitul acestora.

Este necesar să se știe dacă există măsurători radiologice înaintea demolării, dacă materialele rezultate sunt verificate înainte de transport, unde ajunge fierul vechi, cum sunt gestionate deșeurile industriale și dacă există zone ale fostei uzine în care demolarea este condiționată de măsuri speciale de protecție.

În această ecuație ar trebui să existe răspunsuri clare din partea Gărzii Naționale de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului, CNCAN, ISU Vâlcea, Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea și a operatorilor economici implicați în demolare și valorificarea activelor.

Boghiu, fierul vechi și sfârșitul unui gigant industrial

Dincolo de toate aceste întrebări rămâne imaginea simbolică a unei industrii care dispare.

Uzinele Sodice Govora au reprezentat timp de decenii unul dintre reperele industriei chimice românești. Mii de oameni au lucrat aici, iar întreaga zonă industrială din sudul Râmnicului s-a dezvoltat în jurul marilor întreprinderi chimice.

Astăzi, în locul producției se aud explozii.

Sunt, potrivit autorităților, explozii controlate. Dar ele marchează foarte concret dezmembrarea unei platforme industriale uriașe.

Iar numele lui Ștefan Boghiu apare din nou în povestea economică a fostelor Uzine Sodice Govora, de data aceasta într-un moment în care valoarea nu mai este dată de soda produsă aici, ci de terenuri, instalații, utilaje și cantitățile uriașe de materiale care pot fi recuperate.

Pentru populația din Râmnicu Vâlcea nu este suficient însă să i se spună simplu: „Nu vă speriați, sunt demolări controlate.”

Autoritățile și proprietarii platformei trebuie să răspundă transparent la întrebarea esențială:

Ce se demolează, ce materiale rezultă, unde ajung acestea și ce verificări de mediu și radiologice au fost efectuate înainte ca explozibilii să fie folosiți?

Ziarul de Vâlcea va solicita oficial aceste informații instituțiilor competente.

Pentru că atunci când este demolată una dintre cele mai mari foste platforme chimice din România, problema nu privește doar proprietarul terenului și valoarea fierului vechi. Privește siguranța angajaților, protecția mediului și zecile de mii de oameni care locuiesc la câțiva kilometri de platformă.

Tiberiu Pirnau