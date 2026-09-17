Scandalurile se plătesc! Două săli de jocuri din Râmnicu Vâlcea vor fi închise

vineri, 18 septembrie 2026

Scandalurile se plătesc! Două săli de jocuri din Râmnicu Vâlcea vor fi închise

Două săli de jocuri de noroc din Râmnicu Vâlcea își vor pierde autorizațiile de funcționare, după incidentele și scandalurile semnalate în jurul acestora. Primarul Mircia Gutău a anunțat că municipalitatea nu va mai prelungi autorizațiile, în baza regulamentului local privind activitatea operatorilor de jocuri de noroc.

Prima vizată este sala din parcarea Pieței Centrale, care va fi închisă după expirarea autorizației, la 1 octombrie. În zonă a avut loc recent un scandal care a necesitat intervenția polițiștilor și jandarmilor și s-a soldat inclusiv cu încătușarea unor persoane.

„Jocurile de noroc din zona centrală, cu data de 1 octombrie, vor fi închise. Urmează luna viitoare să procedăm la fel și cu sala de jocuri de pe Matei Basarab, cea care produce în permanență scandal. Am promis vâlcenilor că acolo unde vor fi sesizate scandaluri, sălile de jocuri vor fi închise”, a declarat Mircia Gutău în ședința Consiliului Local.

Următoarea pe listă este, așadar, sala de pe strada Matei Basarab. Autorizația acesteia este valabilă până la expirarea perioadei pentru care a fost emisă, municipalitatea anunțând că nu va mai fi prelungită.

Noul regulament local permite administrației să țină cont, la autorizare, de problemele și incidentele produse în jurul sălilor de jocuri. Mesajul transmis de Primăria Râmnicului este clar: locațiile care generează repetat scandaluri riscă să nu mai primească dreptul de funcționare.