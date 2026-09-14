SCANDAL la Șușani! 4,55 milioane de lei pentru platforme de gunoi (NISTE COSMELII) amplasate „după ureche”? Localnicii acuză: „Unii au primit, alții au fost săriți!”

luni, 14 septembrie 2026

SCANDAL la Șușani! 4,55 milioane de lei pentru platforme de gunoi (NISTE COSMELII) amplasate „după ureche”? Localnicii acuză: „Unii au primit, alții au fost săriți!”

Un proiect de aproximativ 4,55 milioane de lei, finanțat prin PNRR și prezentat de Primăria Șușani drept o investiție importantă pentru gestionarea gunoiului de grajd, provoacă nemulțumiri în comună. Cetățenii reclamă atât amplasarea cel puțin discutabilă a unor platforme individuale, cât și modul în care acestea ar fi fost distribuite beneficiarilor.

Fotografiile transmise redacției ridică, la rândul lor, semne serioase de întrebare. Unele dintre construcțiile destinate depozitării gunoiului de grajd au fost amplasate în imediata apropiere a drumului, iar localnicii se întreabă cine a ales aceste poziții și în baza căror criterii tehnice.

Cine a stabilit amplasamentele? Cine le-a verificat? Cine a dat undă verde lucrărilor și cine a semnat recepția?

4,55 milioane de lei pentru „infrastructură modernă”. Dar cum arată platformele? NISTE COSMELII!

Și aspectul construcțiilor merită discutat. În imaginile ajunse la redacție apar structuri extrem de simple: socluri masive din beton, cadre și panouri din scânduri, cu un aspect care, cel puțin vizual, aduce mai degrabă cu niște țarcuri sau adăposturi gospodărești decât cu imaginea pe care contribuabilul și-ar putea-o face despre o „infrastructură modernă” realizată printr-un proiect de milioane.

Finisajele vizibile sunt modeste, iar unele dintre zonele betonate par executate neuniform. Contrastul dintre imaginile din teren și valoarea totală a proiectului ridica semne serioase de intrebare!

Cât a costat o asemenea platformă? Cât reprezintă construcția propriu-zisă și cât reprezintă utilajele și celelalte componente ale proiectului? Ce materiale au fost prevăzute în deviz și la ce prețuri?

La o investiție de aproximativ 4,55 milioane de lei, cetățenii au dreptul să cunoască aceste răspunsuri.

Un proiect PNRR prezentat drept o mare realizare

Proiectul poartă denumirea „Realizare sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd în Comuna Șușani, Județul Vâlcea” și a fost implementat prin PNRR – Componenta C3, Managementul Deșeurilor.

Potrivit informațiilor prezentate public, investiția a urmărit realizarea unei infrastructuri pentru colectarea și gestionarea gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile.

Au fost prevăzute o platformă comunală de tip 1, platforme individuale PI 1 de 6 metri cubi și PI 2 de 8 metri cubi, precum și achiziționarea unor utilaje și echipamente necesare manipulării și aplicării gunoiului de grajd.

Valoarea finanțării nerambursabile anunțate pentru proiect ajunge la aproximativ 4,55 milioane de lei.

Pe hârtie, totul sună foarte bine. În teren însă apar întrebările.

Cine a primit platforme și cine a rămas pe dinafară?

Nemulțumirea cetățenilor nu privește numai locurile în care au fost construite platformele.

Localnicii reclamă că distribuirea acestora către gospodării ar fi fost defectuoasă și chiar discriminatorie, susținând că nu le sunt clare criteriile după care unii cetățeni au devenit beneficiari, iar alții nu.

Primăria Șușani trebuie să explice public: câți cetățeni au solicitat platforme, câți au primit, câți au fost respinși și după ce criterii au fost aleși beneficiarii.

Mai mult, trebuie lămurit dacă beneficiarii trebuiau să dețină animale și în ce număr, dacă situația fiecărei gospodării a fost verificată în teren și dacă au existat crescători de animale eligibili care au rămas fără platforme.

Dacă repartizarea a fost făcută corect, documentele pot demonstra acest lucru foarte simplu.

Platforme de gunoi lângă drum. Cine a ales amplasamentele?

O altă problemă este cea a poziționării.

În fotografiile primite de redacție se observă platforme construite foarte aproape de carosabil și de proprietăți. Din fotografii nu poate fi stabilit dacă sunt sau nu respectate toate normele tehnice, sanitare, de mediu și urbanistice aplicabile. Tocmai de aceea este necesară prezentarea documentelor.

Există pentru fiecare platformă un amplasament aprobat? Cine l-a stabilit? Au existat verificări înainte de execuție? Au fost respectate condițiile prevăzute prin proiect?

Este greu de înțeles cum o investiție prezentată drept una modernă poate ajunge să genereze tocmai asemenea întrebări din partea beneficiarilor și a vecinilor acestora.

Primăria Șușani trebuie să pună documentele pe masă

La 4,55 milioane de lei din bani europeni, explicațiile nu reprezintă un favor făcut cetățenilor. Sunt o obligație de transparență.

Ziarul de Vâlcea solicită Primăriei Șușani să comunice public numărul total al platformelor realizate, numărul celor de 6 și 8 metri cubi, costul unitar al fiecărui tip de platformă, criteriile de selectare a beneficiarilor, numărul solicitărilor acceptate și respinse și criteriile tehnice folosite pentru stabilirea amplasamentelor.

La fel de importante sunt devizele lucrărilor, constructorul sau constructorii implicați, valoarea contractelor, documentele de recepție și instituțiile ori persoanele responsabile de verificarea lucrărilor.

Nu acuzăm pe nimeni că a încălcat legea înainte ca documentele să demonstreze acest lucru. Dar există întrebări legitime, fotografii din teren și reclamații ale cetățenilor care nu pot fi expediate cu un simplu comunicat triumfalist despre „finalizarea proiectului”.

Pentru că 4,55 milioane de lei nu sunt bani de buzunar, iar fondurile PNRR nu sunt bani fără stăpân.

Primăria Șușani prezintă investiția drept un pas important pentru protejarea mediului și gestionarea responsabilă a deșeurilor agricole. Cetățenii care ne-au sesizat situația văd însă o realitate mult mai puțin spectaculoasă: construcții cu aspect rudimentar, unele amplasate surprinzător de aproape de drum și semne de întrebare privind modul în care au fost împărțite.

De aceea, înainte de festivism, administrația locală are câteva întrebări simple la care trebuie să răspundă:

Cât a costat fiecare platformă? Cine a stabilit unde este construită? Cine a decis cine o primește? Și, mai ales, ce justifică în detaliu investiția totală de aproximativ 4,55 milioane de lei?

Documentele pot lămuri rapid toate aceste suspiciuni. Primăria Șușani trebuie doar să le facă publice.

Cine a construit platformele?

Documentele din achizițiile publice duc spre o asociere de firme din Olt. Contractul de execuție, în valoare de aproximativ 3,3 milioane de lei, a fost atribuit unei asocieri formate din MIROMAG LIVCONS SRL, PALION ERAEM SRL și RIDACON TEX SRL. Interesant este că aceleași societăți apar și în alte proiecte aproape identice de realizare a platformelor pentru gunoi de grajd, derulate în mai multe comune din sudul țării. Tocmai de aceea, Primăria Șușani ar trebui să facă public contractul integral, acordul de asociere, devizele pe fiecare categorie de lucrări și procesele-verbale de recepție, pentru a se vedea exact cine a executat platformele individuale, cine a furnizat utilajele și cât a costat fiecare componentă.

Mai interesant este că asocierea respectivă nu apare doar la Șușani. Aceleași nume apar în perioada respectivă și la alte contracte pentru platforme de gunoi de grajd, în special în județul Olt. De exemplu, PALION ERAEM figurează și la proiectul similar din Vulpeni, iar RIDACON TEX apare la proiectele din Vulpeni, Osica de Sus, Hârsești, Văleni, Voineasa și Dăneasa.

În cazul MIROMAG LIVCONS, situația este și mai interesantă: firma apare cu contracte similare pentru Șușani, Vulpeni, Osica de Sus, Hârsești, Văleni, Voineasa și Dăneasa. Datele agregate din SEAP indică pentru companie contracte publice de circa 43,7 milioane de lei numai în 2025, în timp ce cifra de afaceri raportată pentru același an este indicată la aproximativ 6,2 milioane de lei.

Mai există un detaliu important pentru articol: proiectul de la Șușani prevedea 69 de platforme individuale — 46 de tip PI1 și 23 de tip PI2 — plus tractor, vidanjă, încărcător frontal, remorcă, grup electrogen și sistem de supraveghere video.