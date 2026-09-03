vineri, 4 septembrie 2026

SCANDAL la Primăria Drăgășani! Viceprimarul Ștefan Nedelcu acuză: lucrări lăsate neterminate și bani cheltuiți pe studii. „Orașul arată ca după bombardament!”

Tensiunile cresc în administrația municipiului Drăgășani. Viceprimarul Ștefan Nedelcu lansează acuzații dure privind modul în care sunt gestionate investițiile și banii publici, reclamând străzi afectate de lucrări și proiecte rămase nefinalizate, în timp ce Primăria continuă să aloce bani pentru studii și documentații.

Potrivit declarațiilor făcute de viceprimar și prezentate de presa locală, una dintre cele mai grave probleme este starea infrastructurii rutiere. Intervențiile realizate pentru rețelele de apă și canalizare ar fi lăsat în urmă numeroase străzi deteriorate, fără ca acestea să fie readuse corespunzător la starea inițială.

Ștefan Nedelcu cere explicații: de ce nu sunt terminate lucrările?

Viceprimarul reclamă faptul că locuitorii Drăgășaniului sunt obligați să suporte de prea mult timp disconfortul provocat de șantiere și de carosabilul deteriorat.

Problema ridică o întrebare simplă: cine răspunde pentru modul în care sunt recepționate și urmărite aceste lucrări?

Atunci când carosabilul este spart pentru introducerea sau modernizarea utilităților, refacerea străzii nu poate rămâne la nesfârșit o promisiune. Cetățenii plătesc taxe și impozite și au dreptul la drumuri practicabile, nu la șantiere permanente.

Bani pentru studii, în timp ce problemele orașului rămân nerezolvate

O altă critică formulată de viceprimarul Ștefan Nedelcu privește cheltuielile pentru studii și documentații, în condițiile în care o serie de investiții concrete ale municipiului sunt încă așteptate de cetățeni.

Este exact genul de situație care trebuie explicată public, cu cifre și documente: câte studii a comandat Primăria Drăgășani, cât au costat acestea, cine le-a realizat și câte s-au transformat efectiv în investiții?

Pentru că un studiu plătit din bani publici care ajunge într-un sertar nu rezolvă nicio groapă, nu asfaltează nicio stradă și nu îmbunătățește viața niciunui locuitor.

Primăria Drăgășani trebuie să prezinte situația banilor cheltuiți

Criticile viceprimarului vin într-un moment în care modul de utilizare a banilor publici la Drăgășani merită o atenție sporită.

Ziarul de Vâlcea consideră că administrația locală trebuie să răspundă transparent la câteva întrebări: ce lucrări sunt în prezent nefinalizate, care sunt termenele contractuale pentru refacerea străzilor, ce firme sunt responsabile, ce penalități au fost aplicate pentru eventualele întârzieri și câți bani a plătit municipalitatea în ultimii ani pentru studii de fezabilitate, consultanță și alte documentații.

Nu este suficient să existe proiecte pe hârtie. Drăgășaniul are nevoie de investiții finalizate și de o administrație care să poată explica, până la ultimul leu, cum sunt utilizați banii contribuabililor.

Declarațiile viceprimarului Ștefan Nedelcu deschid astfel o discuție mult mai amplă despre prioritățile administrației municipale și despre eficiența cheltuirii bugetului local.

Iar dacă lucrările sunt întârziate, străzile rămân deteriorate și, în același timp, continuă să fie plătite studii și documentații, cetățenii Drăgășaniului au tot dreptul să întrebe:

Unde se duc banii municipiului și, mai ales, ce primesc drăgășenenii în schimbul lor?