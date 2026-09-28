SCANDAL la o asociație de proprietari din Râmnicu Vâlcea! Primăria a constatat nereguli la salariile administratorului și cenzorului. Listele de plată, puse la recalculat!

luni, 28 septembrie 2026

SCANDAL la o asociație de proprietari din Râmnicu Vâlcea! Primăria a constatat nereguli la salariile administratorului și cenzorului. Listele de plată, puse la recalculat!

Un document oficial emis de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea scoate la iveală nereguli privind modul în care au fost aprobate salariile administratorului și cenzorului unei asociații de proprietari din municipiu.

Potrivit adresei nr. 22722/R din iunie 2024, Direcția Dezvoltare Locală – Compartimentul Fond Locativ, Asociații de Proprietari a efectuat verificări în urma mai multor sesizări referitoare la indemnizațiile personalului angajat în cadrul Asociației de proprietari Bloc 2.

Concluzia Primăriei este cât se poate de clară:

„În urma verificărilor efectuate s-a constatat că salariile administratorului și cenzorului au fost aprobate în ședința comitetului executiv din data de 10.01.2023, fără adoptarea unei hotărâri în adunarea generală a asociației.”

În urma acestei constatări, conducerea asociației de proprietari a fost notificată de Primărie să recalculeze listele de plată aferente perioadei ianuarie 2023 – octombrie 2023, în termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării.

Situația este cu atât mai importantă cu cât vorbim despre bani suportați de proprietari prin intermediul listelor lunare de plată. Dacă în urma recalculării au rezultat diferențe, trebuie lămurit ce s-a întâmplat cu acestea și dacă sumele au fost compensate sau restituite proprietarilor.

Documentul este semnat de primarul Mircia Gutău, directorul executiv adjunct Mirela Turcu și inspectorul Nușa Petre.

Rămâne însă întrebarea esențială: a respectat conducerea asociației măsura dispusă de Primărie și a recalculat efectiv listele pentru cele zece luni indicate?

Iar dacă recalcularea nu a fost făcută, cine răspunde și ce măsuri au fost luate ulterior?

Acestea sunt întrebările la care proprietarii au dreptul să primească răspunsuri clare.