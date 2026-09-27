duminică, 27 septembrie 2026

Scandal la Liceul Forestier din Râmnicu Vâlcea: elevii, mobilizați pentru un protest politic? „Obligatoriu să transmiteți mesajele!”

Un mesaj distribuit elevilor de la Liceul Tehnologic Forestier din Râmnicu Vâlcea ridică întrebări serioase despre limita dintre reprezentarea intereselor elevilor și mobilizarea acestora, prin canalele școlii, într-o acțiune de protest față de un proiect aflat în dezbaterea Parlamentului.

Totul pornește de la proiectul privind introducerea uniformelor școlare obligatorii. Inițiativa a trecut de Senat, dar, contrar impresiei că ar fi deja o lege adoptată definitiv, Camera Deputaților este forul decizional, iar proiectul trebuie să treacă și de aceasta pentru a-și continua parcursul legislativ.

Consiliul Național al Elevilor (CNE) a anunțat pentru luni, 28 septembrie, un protest simbolic: elevii care doresc să participe sunt invitați să vină îmbrăcați în negru la cursuri.

Numai că mesajul ajuns la elevii Liceului Forestier din Râmnicu Vâlcea merge mai departe și conține o formulare care merită toate explicațiile din partea conducerii unității de învățământ:

„Nu uitați că este obligatoriu să transmiteți mesajele de pe AG CȘE pe grupurile claselor, mai ales în situații precum aceasta în care ne privește pe toți ce se întâmplă la nivel național.”

Mesajul se încheie cu îndemnul:

„Luni sper să ne vedem cu toții îmbrăcați în negru!”

Aici apare problema.

CNE a precizat public că participarea la protest este voluntară. Elevii care doresc să protesteze pot veni îmbrăcați în negru, fără întreruperea cursurilor. Organizația nu a cerut școlilor să organizeze protestul și nici confirmări privind participarea.

În aceste condiții, trebuie lămurit cine a transmis mesajul la Liceul Forestier, în ce calitate și de ce apare cuvântul „obligatoriu” într-o comunicare destinată propagării unei acțiuni de protest.

Nimeni nu contestă dreptul elevilor de a avea opinii, de a susține sau de a respinge uniformele școlare și de a participa voluntar la forme pașnice de protest. Tocmai libertatea de opinie presupune însă și dreptul unui elev de a nu participa și de a nu fi pus în situația de a transmite mai departe mesaje cu care nu este de acord.

Școala publică nu trebuie să transforme o opțiune civică voluntară într-o comandă transmisă pe grupurile claselor.

De aceea, conducerea Liceului Tehnologic Forestier și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea ar trebui să clarifice public câteva aspecte: cine este autorul mesajului, dacă acesta a fost transmis cu acordul conducerii, ce anume este considerat „obligatoriu” și ce garanții există că elevii care nu doresc să participe la protest nu vor fi supuși niciunei presiuni.

Liceul Tehnologic Forestier este o unitate publică de învățământ, potrivit datelor oficiale ARACIP.

Iar într-o școală publică trebuie să existe loc pentru toate opiniile: pentru elevul care vrea uniformă, pentru cel care nu o vrea, pentru cel care vine luni îmbrăcat în negru și pentru cel care refuză să participe la protest.

Educația înseamnă să-i înveți pe tineri să gândească și să decidă singuri, nu să transformi grupurile claselor în instrumente de mobilizare.

Ziarul de Vâlcea solicită conducerii Liceului Tehnologic Forestier și Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea să explice public împrejurările în care acest mesaj a ajuns la elevi și dacă formularea „este obligatoriu să transmiteți mesajele” respectă regulile privind caracterul voluntar al unei asemenea acțiuni.