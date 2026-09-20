Sărbătorirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul

luni, 21 septembrie 2026

Sărbătorirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul

În luna septembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopia Râmnicului îl cinstește în chip deosebit pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, cel care, începând cu anul 1999, a fost ales ocrotitorul spiritual al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Evenimentele duhovnicești și culturale vor fi încununate duminică, 27 septembrie, în cadrul Sfintei Liturghii pe care Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, o va săvârși împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodor, Mitropolitul de Akhaltsikhe și Tao-Klarjeti, din Patriarhia Georgiei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Cu acest prilej, preoții, monahii și credincioșii din Arhiepiscopia Râmnicului, împreună cu pelerinii care vor participa la sărbătoarea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul vor avea bucuria duhovnicească de a se închina la sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița.

În timpul păstoririi sale în Eparhia Râmnicului Noului Severin, dar și mai târziu, ca Mitropolit al Țării Românești, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a purtat o evlavie deosebită față de Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. În această evlavie se poate întrezări taina comuniunii dintre sfinți, întrucât dragostea pentru Mântuitorul Hristos i-a unit în comuniunea rugăciunii.

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