Sănătatea pe primul loc! Recuperare medicală și tratamente balneare la Hotel Olănești & Spa Medical

marți, 1 septembrie 2026

Sănătatea pe primul loc! Recuperare medicală și tratamente balneare la Hotel Olănești & Spa Medical

Sănătatea nu trebuie lăsată pe mâine. La Hotel Olănești & Spa Medical, beneficiile izvoarelor minerale din Băile Olănești sunt completate de proceduri moderne de recuperare, într-un program adaptat nevoilor fiecărui pacient.

Situat într-una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România, Hotel Olănești & Spa Medical pune la dispoziția oaspeților programe complexe de balneofizioterapie și kinetoterapie, destinate ameliorării durerilor, îmbunătățirii mobilității articulare și creșterii gradului de independență fizică.

Un avantaj important îl reprezintă cura cu ape minerale, recomandată în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Pentru un plus de confort, hotelul dispune de bar de ape minerale chiar în incintă, astfel încât oaspeții să poată beneficia mai ușor de resursele naturale pentru care stațiunea Băile Olănești este renumită.

Pachet de tratament – 300 lei/noapte/persoană

Oferta include:

consultație medicală de specialitate;

4 proceduri de tratament pe zi ;

; cură de ape minerale;

mic dejun tip bufet;

prânz și cină cu meniu fix.

Astfel, oaspeții pot îmbina recuperarea medicală și tratamentul balnear cu relaxarea și confortul unei șederi la Hotel Olănești & Spa Medical din Băile Olănești, județul Vâlcea.

Rezervări și informații:

☎️ 0799 600 119 / 0799 600 118

✉️ [email protected]