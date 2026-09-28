Râmnicu Vâlcea înregistrează un an-record de aniversări centenare

Râmnicul trece printr-un an-record în ceea ce privește aniversările unor centenari: al șaptelea cetățean al municipiului care a trecut acest prag în 2026 a fost aniversat vineri, 11 septembrie, la împlinirea vârstei de 102 ani. Doamna Ecaterina Bulacu s-a bucurat de remarcabila sa longevitate alături de familie, dar și de reprezentanții Primăriei Municipiului. Administrația locală, prin funcționarii din cadrul Direcției Asistență Socială, i-au oferit venerabilei sărbătorite Diploma „Vârsta de Aur”, precum și un premiu constând în suma de 1.000 lei, toate împreună cu cele mai sincere urări de viață lungă și cu multă sănătate.