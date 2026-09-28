Râmnicu Vâlcea: Încep lucrările pentru transformarea unei zone de 14.000 mp din Ostroveni. Investiție de peste 15 milioane de lei

luni, 28 septembrie 2026

Primaria Ramnicu Valcea: S-a dat ordinul de începere a lucrărilor la proiectul de regenerare urbană care vizează o zonă de aproape 14.000 mp din cartierul Ostroveni

Îmbunătățirea mediului prin regenerarea zonelor verzi de mici dimensiuni, a locurilor de joacă sau pentru activități recreative, a iluminatui public, îmbunătățirea structurii de acces pietonal, implementarea unor sisteme de monitorizare, supraveghere și siguranță specifice, eficientizarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă și a traseelor pietonale, sporirea siguranței cartierului, promovarea transportului alternativ sau încurajarea locuitorilor să practice activități sportive, de relaxare și de socializare sunt principalele obiective ale proiectului „Revitalizare urbană zona Ostroveni”, investiție care primit luni, 28 septembrie, Ordinul de începere a lucrărilor. Proiectul cu o valoare totală de peste 15 milioane de lei este finanțat în proporție de 98% din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană în cadrul Programului regional Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027 și se referă la zona cuprinsă între aleea Stejarului, strada Mihai Eminescu, aleea Trandafirilor, strada Eugen Ciorăscu, bulevardul Tineretului și bulevardul Pandurilor, respectiv o suprafață de 13.727 mp. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni.

Un alt proiect asemănător cu finanțare europeană și care urmărește creșterea calității mediului înconjurator și a vieții locuitorilor vizează o zonă din cartierul Nord și se află în faza achiziției de lucrări.