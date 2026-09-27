Râmnicu Vâlcea, în sărbătoare: Sfântul Antim Ivireanul, Ocrotitorul Spiritual al municipiului, cinstit de ierarhi, preoți și credincioși

luni, 28 septembrie 2026

Râmnicu Vâlcea a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 27 septembrie, când credincioșii l-au cinstit pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Ocrotitorul Spiritual al municipiului.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodor, Mitropolit de Akhaltzike și Tao Klarjeti, din cadrul Bisericii Ortodoxe a Georgiei. Alături de cei doi ierarhi au slujit preoți din municipiu, în prezența credincioșilor și pelerinilor veniți la sărbătoarea ocrotitorului spiritual al Râmnicului.

Un moment important l-a reprezentat aducerea la Râmnicu Vâlcea a sfintelor moaște ale Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, de la Mănăstirea Bistrița. Pelerinii au avut astfel posibilitatea să se închine sfintelor moaște în cadrul manifestărilor dedicate Sfântului Antim Ivireanul.

Prezența Mitropolitului Teodor a pus în lumină și legătura istorică dintre România și Georgia, țara natală a Sfântului Antim. Ierarhul georgian a vorbit despre moștenirea lăsată de acesta în Țara Românească și despre apropierea dintre cele două Biserici Ortodoxe.

Tot în cadrul manifestărilor, Arhiepiscopului Varsanufie i-a fost conferit titlul de Cetățean de onoare al orașului Adigeni din Georgia, localitate în care se află satul Ude, locul de naștere al Sfântului Antim Ivireanul.

Arhiepiscopul Râmnicului a evocat, la rândul său, personalitatea Sfântului Antim și contribuția sa majoră la dezvoltarea culturii românești. Prin traducerea, tipărirea și răspândirea cărților bisericești, Antim Ivireanul a avut un rol esențial în apropierea limbii folosite în biserică de limba vorbită și înțeleasă de credincioși.

Legătura Sfântului Antim cu Râmnicul este una aparte. Deși a păstorit aici doar doi ani și zece luni, activitatea sa a pus bazele unei puternice tradiții tipografice și cărturărești, care avea să transforme Râmnicul într-un important centru cultural și bisericesc, cunoscut drept „capitala tipografilor”.

În semn al legăturii dintre cele două eparhii, Înaltpreasfințitul Varsanufie i-a oferit Mitropolitului Teodor o replică a cârjei arhierești a Sfântului Antim Ivireanul. Părintele stareț Grigorie de la mănăstirea din Ude a primit, la rândul său, un set de sfinte vase.

Sărbătoarea s-a încheiat cu acordarea unor diplome de onoare și distincții unor monahii, cadre didactice, medici, preotese și femei implicate în activitatea Bisericii și în proiecte educaționale, culturale și social-filantropice.

Manifestările de la Râmnicu Vâlcea au readus astfel în prim-plan personalitatea Sfântului Antim Ivireanul, fiu al Georgiei devenit una dintre figurile fundamentale ale culturii și spiritualității românești.