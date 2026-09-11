vineri, 11 septembrie 2026

RAIFFEISEN BANK, acuzată că a reținut ILEGAL indemnizația unui consilier local din Vâlcea și a virat banii executorului

RAIFFEISEN BANK, acuzată că a reținut integral indemnizația unui consilier local din Vâlcea și a virat banii executorului. „De peste 10 luni explic aceeași situație!”

O situație gravă este reclamată de N.E., consilier local într-o comună din județul Vâlcea, care susține că Raiffeisen Bank i-a reținut integral indemnizația lunară și că, de această dată, banii ar fi fost transferați către contul unui executor judecătoresc.

Cazul este cu atât mai greu de înțeles cu cât, potrivit persoanei afectate, problema nu este una nouă. De peste zece luni, N.E. spune că este obligat aproape lunar să contacteze banca pentru a explica proveniența acelorași venituri, virate de aceiași plătitori.

Documentele ANAF prezentate Ziarului de Vâlcea confirmă existența unor venituri recurente provenite de la două instituții publice. Raportul fiscal arată, de asemenea, că indemnizația de consilier local apare în mod constant în evidențele ANAF.

„În fiecare lună trebuie să explic băncii același lucru”

N.E. afirmă că veniturile sunt virate în contul său Raiffeisen la date aproximativ fixe: unul dintre venituri în jurul datei de 5, iar indemnizația de consilier local în jurul datei de 10.

Problema ar apărea tocmai în cazul indemnizației de consilier local. Potrivit acestuia, suma ar fi fost blocată integral în mod repetat, deși susține că legislația privind executarea silită stabilește limite pentru urmărirea veniturilor periodice.

În lunile precedente, după ce contacta banca și explica proveniența banilor, situația era verificată, iar suma îi era restituită.

În această lună însă, lucrurile ar fi mers mai departe.

Deși N.E. spune că a contactat banca imediat după constatarea reținerii, indemnizația nu ar mai fi fost deblocată, ci, potrivit informațiilor afișate în aplicația bancară, ar fi fost transferată către contul executorului judecătoresc.

Peste 10 luni de sesizări pentru aceeași problemă

Clientul consideră situația cu atât mai gravă cu cât banca ar avea deja la dispoziție un istoric consistent al sesizărilor și verificărilor anterioare.

Practic, vorbim despre aceeași categorie de venit, provenită lunar de la același plătitor. Documentul ANAF confirmă caracterul repetitiv al raportării venitului respectiv.

Mai mult, raportările apar încă din anul 2024, ceea ce confirmă că nu este vorba despre o încasare accidentală sau despre un transfer izolat.

„Consider că această situație nu ar fi trebuit să se repete și cu atât mai puțin să conducă la virarea integrală a sumei către executor”, arată N.E. în reclamația adresată băncii.

Acesta solicită analizarea de urgență a cazului și restituirea sumelor despre care susține că au fost reținute nelegal, precizând că modalitatea prin care banca va recupera sau regulariza suma transmisă executorului nu ar trebui să afecteze drepturile sale în calitate de client.

Raiffeisen Bank trebuie să explice cum a fost posibil

Cazul ridică o întrebare cât se poate de simplă: cum este posibil ca un client Raiffeisen Bank să fie obligat, timp de peste zece luni, să explice proveniența aceluiași venit recurent, iar situația să se repete lună de lună?

Iar dacă în lunile precedente, după verificările efectuate, sumele au fost restituite, trebuie clarificat ce s-a întâmplat de această dată și de ce banii ar fi ajuns la executor.

N.E. solicită Raiffeisen Bank să îi comunice în scris măsurile dispuse și termenul de soluționare, dar și să implementeze o procedură prin care situația să nu se mai repete.

Ziarul de Vâlcea va solicita un punct de vedere oficial Raiffeisen Bank cu privire la acest caz și va publica poziția instituției bancare.