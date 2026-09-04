sâmbătă, 5 septembrie 2026

Radu de la Afumați – unul dintre cei mai mari voievozi ai românilor. Eroul celor 20 de bătălii merită un monument la Râmnicu Vâlcea!

Există personalități pe care istoria le-a așezat definitiv în rândul marilor apărători ai pământului românesc, dar pe care memoria publică nu le-a cinstit întotdeauna pe măsura faptelor lor. Radu de la Afumați este, fără îndoială, una dintre acestea.

Voievod al Țării Românești într-una dintre cele mai dramatice perioade ale Evului Mediu românesc, Radu de la Afumați a purtat, în numai câțiva ani, un număr extraordinar de confruntări militare. Cele 20 de bătălii ale sale au fost considerate atât de importante încât au fost înscrise pentru posteritate chiar pe piatra sa de mormânt de la Curtea de Argeș.

Iar Râmnicu Vâlcea are o legătură de sânge și de istorie cu acest mare voievod.

Aici, pe Dealul Cetățuia, Radu de la Afumați și-a găsit sfârșitul. Potrivit tradiției istorice păstrate până astăzi, voievodul și fiul său, Vlad, au fost uciși în 1529, după ce se refugiaseră la Cetățuia.

Este unul dintre cele mai dramatice episoade ale istoriei medievale românești și s-a petrecut la Râmnicu Vâlcea.

Tocmai de aceea trebuie pusă o întrebare simplă:

Cum este posibil ca Râmnicu Vâlcea să nu aibă un monument de anvergură dedicat lui Radu de la Afumați?

Radu de la Afumați – voievodul care s-a ridicat împotriva puterii otomane

Radu de la Afumați era fiul lui Radu cel Mare și avea să devină ginerele lui Neagoe Basarab, după căsătoria cu Ruxandra, fiica marelui domnitor.

A ocupat în mai multe rânduri tronul Țării Românești între 1522 și 1529, într-o epocă în care simpla supraviețuire politică a țării devenise o performanță.

Imperiul Otoman se afla într-o perioadă de expansiune extraordinară.

Era vremea lui Suleiman Magnificul.

Belgradul căzuse în 1521. În 1526, armata Regatului Ungariei avea să fie zdrobită la Mohács. Presiunea otomană asupra Europei Centrale era enormă.

În acest context trebuie judecată rezistența lui Radu de la Afumați.

Țara Românească era un stat relativ mic, aflat direct în calea uriașei puteri militare otomane. Iar Radu a ales, atunci când raportul de forțe i-a permis, rezistența.

A luptat împotriva lui Mehmed-beg, pașa de Nicopole și pretendent la tron, precum și împotriva unor rivali politici sprijiniți de Poarta Otomană.

Istoriografia consemnează că rezistența militară românească a obligat Poarta, în anumite momente, să-și modifice strategia și să accepte soluții politice care conservau autonomia Țării Românești.

De aceea, Radu de la Afumați trebuie privit nu doar ca un domnitor războinic, ci ca unul dintre marii apărători ai continuității politice a Țării Românești.

20 de bătălii înscrise în piatră

Puțini conducători români au lăsat în urma lor un document funerar comparabil cu cel al lui Radu de la Afumați.

Pe piatra sa de mormânt de la Mănăstirea Curtea de Argeș au fost consemnate 20 de bătălii purtate de voievod.

Nu este legendă.

Nu este o invenție romantică apărută după sute de ani.

Este un izvor istoric.

Cercetările dedicate inscripției funerare au arătat că este vorba de 20 de confruntări distincte, desfășurate într-o perioadă incredibil de scurtă. Unele au fost purtate direct împotriva forțelor otomane, altele împotriva pretendenților la tron susținuți de Poartă.

Radu de la Afumați a ieșit biruitor.

De aici și supranumele sub care memoria istorică îl păstrează:

„Domnitorul celor 20 de războaie” sau „Radu cel Viteaz”.

Nu întâmplător chiar prezentarea oficială a Parohiei Cetățuia din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului folosește aceste denumiri pentru voievod.

Un domnitor care a apărat existența politică a Țării Românești

Importanța lui Radu de la Afumați nu poate fi măsurată numai prin numărul confruntărilor militare.

Miza era mult mai mare.

La începutul secolului al XVI-lea, într-o regiune în care Imperiul Otoman își extindea rapid dominația, pericolul pierderii autonomiei politice a Țării Românești era cât se poate de real.

Radu de la Afumați s-a opus acestei perspective.

A făcut-o cu sabia atunci când a putut și prin compromis diplomatic atunci când raportul de forțe nu-i mai permitea continuarea războiului.

Aceasta nu diminuează cu nimic dimensiunea sa istorică. Dimpotrivă, arată că Radu nu era numai un războinic, ci și un conducător capabil să înțeleagă limitele unei țări mici prinsă între marile puteri ale vremii.

Rezistența sa trebuie judecată în raport cu adversarul: Imperiul lui Suleiman Magnificul, una dintre cele mai formidabile puteri militare ale lumii secolului al XVI-lea.

Voievodul și credința.

Radu de la Afumați, continuator al marilor ctitorii

Personalitatea lui Radu de la Afumați nu se reduce însă la războaie.

Voievodul a continuat și opera religioasă și culturală a epocii lui Neagoe Basarab.

În timpul domniei sale a fost finalizată pictarea marii biserici a Mănăstirii Curtea de Argeș. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului consemnează că prima zugrăvire a lăcașului, realizată de Dobromir din Târgoviște, a fost desăvârșită la 18 septembrie 1526, sub domnia lui Radu de la Afumați.

Sursele istorice îl menționează pe Radu de la Afumați între ctitorii care au contribuit la complexul de la Curtea de Argeș.

Dar pentru Vâlcea există o legătură și mai emoționantă.

Cetățuia din Râmnicu Vâlcea – locul unde istoria voievodului se întâlnește cu istoria orașului

Pe Dealul Cetățuia din nordul municipiului Râmnicu Vâlcea se află biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, fost schit de călugări, cu origini în secolul al XV-lea.

Arhiepiscopia Râmnicului consemnează un fapt extraordinar: Radu de la Afumați ar fi reconstruit lăcașul în anul 1525.

Patru ani mai târziu, tocmai acest loc avea să fie legat pentru totdeauna de moartea voievodului.

La începutul anului 1529, urmărit de boierii răsculați împotriva sa, Radu de la Afumați ajunge la Râmnic.

Potrivit tradiției istorice, aici, la Cetățuia, este ucis împreună cu fiul său Vlad de către boierii Neagoe și Drăgan.

Un voievod care supraviețuise atâtor războaie împotriva dușmanilor din exterior avea să cadă în urma unui complot din interior.

Moartea sa la Râmnicu Vâlcea transformă orașul într-un loc fundamental al biografiei lui Radu de la Afumați.

In istoria documentară a Râmnicului apare acest episod: în 1529, Radu de la Afumați și fiul său Vlad au fost asasinați la Schitul Cetățuia.

Râmnicu Vâlcea are o datorie de memorie

Și aici ajungem la o problemă pe care administrația locală, oamenii de cultură, istoricii și comunitatea vâlceană ar trebui să o discute serios.

Râmnicu Vâlcea trebuie să ridice un monument dedicat lui Radu de la Afumați.

Nu vorbim despre inventarea artificială a unei legături istorice pentru promovarea turistică a orașului.

Legătura există.

Este documentată.

Este veche de aproape cinci secole.

Radu de la Afumați este legat de Cetățuia, de Râmnic și de istoria Vâlcii prin unul dintre cele mai importante și dramatice momente ale vieții sale.

Un monument amplasat într-un loc reprezentativ al municipiului – ideal într-o formulă urbanistică și culturală care să pună în valoare traseul către Cetățuia – ar reprezenta un act firesc de recuperare a memoriei istorice.

O statuie ecvestră a lui Radu de la Afumați ar putea deveni un simbol al Râmnicului

Radu de la Afumați este reprezentat pe piatra sa funerară ca un voievod războinic, călare, cu însemnele puterii și ale luptei.

Această imagine ar putea inspira un monument de forță.

O statuie ecvestră monumentală a lui Radu de la Afumați, realizată în urma unui concurs național de sculptură și amplasată într-un spațiu important al Râmnicului, ar putea deveni unul dintre simbolurile orașului.

Soclul monumentului ar putea purta numele celor 20 de bătălii consemnate pe piatra funerară a voievodului, iar în apropiere ar putea exista un panou sau un ansamblu muzeal în aer liber care să explice epoca, luptele sale, relația cu Imperiul Otoman și legătura cu Râmnicu Vâlcea.

S-ar putea crea astfel și un traseu cultural:

Monumentul Radu de la Afumați – Episcopia Râmnicului – Cetățuia – patrimoniul medieval al Râmnicului.

Ar fi istorie, educație și promovare turistică în același proiect.

Nu avem voie să ne uităm eroii!

Românii vorbesc pe bună dreptate despre Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul sau Constantin Brâncoveanu.

Dar între marile figuri ale istoriei medievale românești există loc, fără nicio exagerare, și pentru Radu de la Afumați.

Un domnitor care, într-un interval de numai câțiva ani, a purtat 20 de bătălii.

Un voievod care a luptat împotriva expansiunii otomane și împotriva pretendenților susținuți de Poartă.

Un continuator al tradiției marilor ctitorii.

Un principe care a încercat să păstreze autonomia Țării Românești într-o epocă în care Imperiul Otoman părea de neoprit.

Și, mai presus de toate pentru noi, vâlcenii, un voievod al cărui destin s-a încheiat dramatic la Râmnicu Vâlcea.

La aproape cinci secole de la moartea sa, Radu de la Afumați merită mai mult decât câteva rânduri în manualele de istorie.

Merită ca Râmnicu Vâlcea să-i păstreze memoria printr-un monument demn de numele și faptele sale.

Ar fi nu doar o statuie.

Ar fi recuperarea unei pagini extraordinare din identitatea Râmnicului.

Ar fi un omagiu adus unui voievod care a ridicat sabia pentru apărarea Țării Românești într-unul dintre cele mai grele momente ale existenței sale.

Radu de la Afumați – voievodul celor 20 de bătălii – trebuie să se întoarcă simbolic la Râmnicu Vâlcea. De această dată, pentru totdeauna.

Tiberiu Pîrnău