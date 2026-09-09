miercuri, 9 septembrie 2026

Protest cu mărunțiș la Primăria Râmnicului: un contribuabil și-a achitat impozitul cu aproape 3 kilograme de monede de 1 ban

O formă mai puțin obișnuită de protest față de taxele și impozitele locale s-a consumat la casieria Direcției Economico-Financiare din Râmnicu Vâlcea. Un râmnicean s-a prezentat la ghișeu cu aproape trei kilograme de monede de 1 ban, hotărât să-și achite astfel restul obligațiilor fiscale.

Suma datorată era de 124 de lei. Bărbatul își achitase taxele și impozitele în luna martie, atât pe cele proprii, cât și pe cele aferente soției sale, care între timp a decedat. Ulterior, a rezultat un rest de plată, iar contribuabilul a ales să-l achite într-un mod menit să transmită și un mesaj de nemulțumire față de sistemul de stabilire a dărilor anuale.

Așa că omul nu a venit cu bancnote și nici cu cardul. A venit cu o pungă plină cu monede de 1 ban.

Situația a pus la încercare răbdarea funcționarilor de la casierie. În lipsa unui echipament special pentru numărarea unei asemenea cantități de mărunțiș, angajații Direcției Economico-Financiare au fost nevoiți să numere monedele manual.

Dacă întreaga sumă de 124 de lei a fost achitată exclusiv în monede de 1 ban, vorbim despre nu mai puțin de 12.400 de monede aduse la ghișeu.

Un protest fără pancarte și fără scandări, dar cu mii de monede pe tejgheaua casieriei: modul ales de un râmnicean pentru a-și exprima nemulțumirea față de taxele și impozitele pe care trebuie să le achite.