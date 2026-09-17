Primarul-„șerif” din Șirineasa, Ion-Bebe Streinu, îi avertizează pe oameni să-și încuie casele. Dar ce măsuri a luat Primăria pentru siguranța comunei?

vineri, 18 septembrie 2026

Primarul-„șerif” din Șirineasa, Ion-Bebe Streinu, îi avertizează pe oameni să-și încuie casele. Dar ce măsuri a luat Primăria pentru siguranța comunei?

Un nou incident reclamat în Șirineasa scoate la suprafață o problemă mai serioasă: ce face administrația locală pentru siguranța cetățenilor?

Primarul Ion-Bebe Streinu a anunțat public că un bărbat ar fi pătruns într-o gospodărie și ar fi luat alimente și alte bunuri. Edilul le-a transmis localnicilor: „Încuiați-vă casele și anexele”, adăugând că va patrula personal prin comună în timpul nopții.

Spectaculos pentru Facebook, dar insuficient pentru o administrație publică. Cetățenii nu au nevoie de un primar transformat peste noapte în „șerif”, ci de măsuri concrete de prevenție și siguranță, în limitele atribuțiilor Primăriei și în colaborare cu Poliția.

Dacă asemenea incidente se repetă, administrația condusă de Ion-Bebe Streinu ar trebui să explice ce a făcut până acum: există suficiente camere de supraveghere? Sunt monitorizate zonele vulnerabile? Au fost solicitate oficial măsuri suplimentare Poliției? Există un plan local de prevenție?

Mai ales că primarul susține că o situație asemănătoare ar fi avut loc și anul trecut și că sesizarea făcută atunci ar fi avut „rezultat zero”.

Avertismentul „încuiați-vă casele” nu poate ține loc de măsuri de siguranță. Oamenii din Șirineasa au dreptul să afle ce soluții instituționale propune administrația locală, nu doar să urmărească patrulele nocturne ale primarului pe Facebook.

În ceea ce privește incidentul reclamat, stabilirea faptelor și a eventualei răspunderi aparține Poliției și celorlalte autorități competente.