sâmbătă, 5 septembrie 2026

Primarul Marcel Radi: Aproape 18 milioane de euro pentru extinderea canalizării în Păușești-Măglași!

Comuna Păușești-Măglași beneficiază de o investiție majoră în infrastructură: aproape 18 milioane de euro vor fi alocate pentru extinderea rețelelor de apă și, în special, de canalizare.

Proiectul prevede realizarea a aproximativ 30 de kilometri de conducte noi, inclusiv pe străzile laterale, precum și stații de pompare în zonele unde configurația terenului impune acest lucru.

Comuna dispune deja de magistrala de canalizare dintre Cheia și limita cu Vlădești și de o stație de epurare, iar noile lucrări vor permite racordarea gospodăriilor care nu beneficiază în prezent de acest serviciu.

Primarul Marcel Radi consideră că finanțarea reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunei: „Este o veste foarte bună pentru locuitorii comunei. Am avut încredere că vom obține această finanțare”.

Investiția face parte din proiectul regional de peste 152 de milioane de euro destinat modernizării infrastructurii de apă și canalizare din 12 localități ale județului Vâlcea.