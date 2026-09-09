Primarul Ion Ungureanu, mesaj pentru elevii din Muereasca: „Nu vă temeți de greșeli. Ele sunt primii pași spre cunoaștere”

miercuri, 9 septembrie 2026

Primarul Ion Ungureanu, mesaj pentru elevii din Muereasca: „Nu vă temeți de greșeli. Ele sunt primii pași spre cunoaștere”

Noul an școlar a început cu emoții și la Muereasca, unde elevii s-au întors în sălile de clasă pentru un nou drum al cunoașterii. Cu această ocazie, primarul comunei, Ion Ungureanu, le-a transmis copiilor, profesorilor și părinților un mesaj de încurajare și încredere.

Edilul i-a îndemnat pe elevi să fie curioși, să pună întrebări și, mai ales, să nu se teamă atunci când greșesc. În opinia sa, greșelile fac parte din procesul firesc al învățării și reprezintă pași importanți către acumularea de noi cunoștințe și experiențe.

Primarul Ion Ungureanu a adresat, totodată, mulțumiri cadrelor didactice pentru răbdarea, pasiunea și implicarea cu care îi îndrumă pe copii, dar și părinților pentru sprijinul acordat acestora pe parcursul anilor de școală.

„Elevilor, vă încurajez să fiți curioși, să puneți întrebări și să nu vă temeți de greșeli, căci ele sunt primii pași spre cunoaștere. Profesorilor, vă mulțumim pentru dedicarea și pasiunea cu care ne călăuziți pașii și ne inspirați. Părinților, le suntem recunoscători pentru sprijinul necondiționat pe care îl oferiți copiilor voștri”, a transmis primarul comunei Muereasca.

Ion Ungureanu și-a exprimat încrederea în potențialul elevilor și le-a amintit că școala înseamnă mai mult decât note și rezultate: este o perioadă în care copiii se formează, descoperă lumea și învață să depășească obstacole.

„Cred în fiecare dintre voi și în potențialul vostru de a reuși. Fiecare lecție învățată și fiecare obstacol depășit vă vor face mai puternici și mai înțelepți. Școala nu este doar o pregătire pentru viață, ci este chiar o călătorie fascinantă prin cunoaștere și descoperire de sine. Să priviți fiecare zi ca pe o oportunitate de a crește! Doamne ajută, sănătate tuturor! Succes în noul an școlar!”, a încheiat primarul Ion Ungureanu.