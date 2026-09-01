Primarul Constantin Cîrstina aduce încă 4,5 milioane de lei la Orlești! Căminul Cultural va fi modernizat din temelii cu bani europeni

marți, 1 septembrie 2026

Primarul Constantin Cîrstina aduce încă 4,5 milioane de lei la Orlești! Căminul Cultural va fi modernizat din temelii cu bani europeni

Administrația din Orlești continuă seria investițiilor importante realizate cu fonduri europene. Primarul Constantin Cîrstina pune pe masa dezvoltării comunei un nou proiect consistent: peste 4,5 milioane de lei pentru modernizarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural din Orlești.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Orlești, comuna Orlești, județul Vâlcea”, cod SMIS 355815, are o valoare totală de 4.502.821,86 lei, inclusiv TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene.

Investiția va schimba radical actuala clădire. Sunt prevăzute lucrări de izolare termică, intervenții asupra acoperișului, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor electrice și a sistemului de încălzire, precum și implementarea unor soluții moderne pentru reducerea consumului energetic.

În plus, Căminul Cultural va beneficia de panouri fotovoltaice, astfel încât o parte din necesarul de electricitate să fie produsă din surse regenerabile. Rezultatul urmărit este dublu: condiții mult mai bune pentru locuitori și cheltuieli mai mici cu energia.

Constantin Cîrstina: investiții și bani europeni pentru dezvoltarea comunei

Căminul Cultural are un rol important în viața comunității din Orlești, găzduind manifestări culturale, întâlniri publice și numeroase activități locale. După finalizarea investiției, comuna va dispune de un spațiu modern, eficient energetic și adaptat standardelor actuale.

Finanțarea pentru acest obiectiv fusese anunțată încă de anul trecut de primarul Constantin Cîrstina, iar proiectul intră acum în seria investițiilor prin care administrația locală încearcă să valorifice la maximum oportunitățile oferite de fondurile europene.

Pentru o comună, 4,5 milioane de lei reprezintă o investiție considerabilă, iar faptul că banii provin din finanțări europene înseamnă că presiunea asupra bugetului local este semnificativ redusă.

Prin proiectele derulate în ultimii ani, administrația condusă de Constantin Cîrstina urmărește modernizarea pas cu pas a infrastructurii publice din Orlești. De această dată, investiția ajunge într-un loc aflat chiar în centrul vieții comunității: Căminul Cultural, care urmează să fie adus la standardele unei clădiri publice moderne și eficiente energetic.