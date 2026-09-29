miercuri, 30 septembrie 2026

Primăria Prundeni continuă investițiile în modernizarea comunei. Infrastructura, utilitățile și mobilitatea verde, priorități în septembrie

Administrația locală din Prundeni, condusă de primarul Cristina Munteanu, a continuat în luna septembrie 2026 proiectele de dezvoltare și modernizare a comunei, cu accent pe infrastructură, utilități, servicii publice și investiții destinate creșterii calității vieții locuitorilor.

Una dintre direcțiile importante urmărite de administrația locală este dezvoltarea mobilității alternative. Primăria are în pregătire proiectul privind înființarea unei piste pentru biciclete, pentru care Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici. Investiția se înscrie în strategia autorităților locale de modernizare a infrastructurii și de introducere a unor soluții de transport mai puțin poluante.

Tot în zona mobilității verzi, comuna dispune de infrastructură pentru încărcarea autovehiculelor electrice, Consiliul Local aprobând tariful aferent utilizării stațiilor amplasate pe domeniul public.

Pe agenda administrației conduse de Cristina Munteanu se află și proiecte privind extinderea rețelei de canalizare, realizarea unui sistem de monitorizare și dezvoltarea unor capacități de producere a energiei. Documentele publicate de Primăria Prundeni confirmă existența unor echipe desemnate pentru gestionarea acestor proiecte.

În paralel, administrația locală are în vedere îmbunătățirea serviciilor oferite comunității. Pentru anul 2026, Primăria Prundeni menționează și proiectul „ACASĂ – îngrijire socială la domiciliu Prundeni”, o inițiativă dedicată componentei sociale și persoanelor care au nevoie de sprijin.

Luna septembrie confirmă astfel continuarea direcției de dezvoltare asumate de administrația locală: investiții în infrastructură, utilități moderne, mobilitate verde și servicii pentru cetățeni.

Pentru o comună precum Prundeni, atragerea finanțărilor și pregătirea din timp a proiectelor reprezintă elemente esențiale pentru modernizare. Primarul Cristina Munteanu și echipa administrației locale își propun să continue investițiile astfel încât proiectele aflate acum în diferite etape administrative să se transforme în lucrări concrete pentru comunitate.