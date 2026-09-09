miercuri, 9 septembrie 2026

Primăria Bujoreni pune piciorul în prag: primarul Gheorghe Gîngu anunță controale și măsuri împotriva ambroziei

Primăria Bujoreni, condusă de primarul Gheorghe Gîngu, intensifică măsurile pentru combaterea ambroziei și îi avertizează pe proprietarii care își lasă terenurile neîngrijite că riscă sancțiuni. Poliția Locală va verifica suprafețele din comună, iar acolo unde vor fi constatate probleme, proprietarii vor fi notificați să intervină.

Administrația locală le reamintește cetățenilor că au obligația de a-și întreține proprietățile, de a cosi vegetația și, în special, de a împiedica dezvoltarea și răspândirea ambroziei.

Măsurile dispuse la nivelul comunei urmăresc atât respectarea obligațiilor legale, cât și protejarea sănătății locuitorilor. Ambrozia reprezintă o problemă serioasă în această perioadă a anului, polenul său fiind unul dintre cei mai puternici alergeni.

Poliția Locală Bujoreni începe verificările

În perioada următoare, echipele Poliției Locale vor verifica terenurile lăsate în paragină și suprafețele pe care s-a dezvoltat ambrozia. Proprietarii identificați vor primi notificări și vor avea obligația de a remedia situația în termenele prevăzute de legislație.

Cei care ignoră avertismentele riscă amenzi importante, sancțiunile putând ajunge, în funcție de situație și de categoria proprietarului, la zeci de mii de lei.

Primarul Gheorghe Gîngu și administrația locală fac apel la responsabilitatea proprietarilor, astfel încât intervențiile să fie făcute înainte de aplicarea sancțiunilor. Curățarea terenurilor înseamnă nu doar respectarea legii, ci și o comună mai îngrijită și mai sigură pentru locuitori.

„Primăria Comunei Bujoreni face apel la responsabilitatea tuturor proprietarilor de terenuri pentru a efectua lucrările necesare de cosire, curățare și întreținere a acestora, contribuind astfel la protejarea sănătății populației, la menținerea unui aspect gospodăresc al localității și la respectarea obligațiilor legale”, este mesajul transmis de administrația locală.

Ambrozia, un pericol real pentru sănătate

Problema nu este doar una de ordin estetic. Polenul ambroziei poate provoca reacții alergice puternice, în special la sfârșitul verii și începutul toamnei.

Printre simptomele frecvente se numără strănutul repetat, congestia nazală, secrețiile nazale, iritațiile și lăcrimarea ochilor. În cazurile mai severe pot apărea tusea, respirația șuierătoare sau agravarea astmului.

Mesajul Primăriei Bujoreni și al primarului Gheorghe Gîngu este ferm: proprietarii trebuie să își curețe și să își întrețină terenurile, iar ambrozia trebuie eliminată înainte să se răspândească. Autoritățile locale vor trece la verificări, iar acolo unde obligațiile legale nu sunt respectate pot fi aplicate sancțiuni.