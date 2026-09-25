Premierul Bolojan lasă Râmnicu Vâlcea să aștepte! Rădulescu cere disperat 15 milioane de lei pentru căldura a 30.000 de oameni

sâmbătă, 26 septembrie 2026

ULTIMATUM PENTRU GUVERN! Constantin Rădulescu îi cere lui Ilie Bolojan 15 milioane de lei până luni: „În maximum o lună trebuie asigurată căldura în Râmnicu Vâlcea!”

Situația termoficării din Râmnicu Vâlcea intră într-o etapă critică. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, îi solicită premierului interimar Ilie Bolojan alocarea de urgență a 15 milioane de lei, avertizând asupra consecințelor pe care lipsa banilor le-ar putea avea odată cu venirea sezonului rece.

Adresa oficială, cu nr. 19.813/25.09.2026, este transmisă lui Ilie Bolojan, în document acesta fiind indicat drept prim-ministru interimar și ministru interimar al Energiei. CJ Vâlcea revine astfel asupra solicitării din 16 septembrie și cere alocarea rapidă a 15 milioane de lei din necesarul total de 40 de milioane de lei pentru continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Mesajul lui Constantin Rădulescu către Guvern este formulat fără echivoc: „în maximum o lună de zile este necesară asigurarea energiei termice” către beneficiarii sistemului centralizat.

Miza este uriașă. Potrivit cifrelor transmise de CJ Vâlcea Guvernului, o eventuală imposibilitate de furnizare a agentului termic și apei calde ar afecta 10.000 de apartamente și aproximativ 30.000 de persoane.

În document sunt menționați separat 9.892 de copii, alături de cadrele didactice din unitățile de învățământ din municipiu, precum și aproximativ 1.500 de pacienți aflați în îngrijirea unităților medicale.

Problema s-ar extinde și asupra infrastructurii sportive. CJ avertizează că lipsa încălzirii ar afecta Sala Sporturilor Traian și celelalte opt săli de sport ale liceelor din Râmnicu Vâlcea, unde sunt implicați peste 2.000 de sportivi, în discipline precum handbal, baschet, box, lupte și volei.

Poliția, Jandarmeria și ISU, invocate în apelul către Guvern

Constantin Rădulescu atrage atenția inclusiv asupra instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne. În adresa transmisă premierului sunt enumerate Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, alături de alte instituții publice.

În lipsa unei soluții, documentul avertizează că acestea ar putea ajunge să funcționeze în „spații neîncălzite (înghețate) și fără apă caldă”.

Președintele CJ Vâlcea îi cere Guvernului să trateze problema în regim de maximă urgență și fixează chiar un termen:

până luni, 28 septembrie 2026, să fie dat curs solicitării privind alocarea celor 15 milioane de lei.

Demersul vine după luni în care problema finanțării sistemului de termoficare a fost ridicată atât administrativ, cât și politic. În septembrie, deputatul Nicolae Mîndrescu a solicitat Guvernului explicații privind cele 40 de milioane de lei cerute pentru continuitatea termoficării, susținând că solicitările către ministere datează încă din martie și iunie.

Situația a devenit cu atât mai sensibilă după oprirea producției pe cărbune la CET Govora la 31 august. În această perioadă au fost puse în aplicare soluții tranzitorii pentru menținerea furnizării, iar CET Govora a anunțat inclusiv lucrări pentru racordarea cazanelor de apă fierbinte ale centralei aparținând CJ Vâlcea la rețeaua de termoficare.

Presiunea se mută la București

Prin noua adresă, Constantin Rădulescu pune problema direct pe masa Guvernului: administrația județeană cere acum 15 milioane de lei cu celeritate, ca parte din necesarul de 40 de milioane de lei.

În spatele cifrelor sunt zeci de mii de locuitori, școli, spitale, săli de sport și instituții publice. Tocmai de aceea, următoarele zile devin decisive pentru sistemul de termoficare al municipiului.

CJ Vâlcea și-a formulat oficial solicitarea și a indicat termenul de 28 septembrie. De aici înainte, răspunsul este așteptat de la Guvern.