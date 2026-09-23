Poate judecătoarea Mioara Dumitrașcu de la Tribunalul Valcea să judece un dosar în care reclamant este jurnalistul care a criticat-o public? Moral, dar si legal - NU!

joi, 24 septembrie 2026

Poate judecătoarea Mioara Dumitrașcu de la Tribunalul Valcea să judece un dosar în care reclamant este jurnalistul care a criticat-o public?

O situație care ridică o serioasă problemă a imparțialității se conturează la Tribunalul Vâlcea.

Judecătoarea Mioara Dumitrașcu are de soluționat un dosar în care Tiberiu Pîrnău, directorul Ziarului de Vâlcea, are calitatea de reclamant, într-un litigiu purtat împotriva unei persoane cu influență din administrația județeană.

Problema nu este însă doar obiectul procesului sau identitatea părților.

Există un element care, în opinia noastră, nu poate fi ignorat: același jurnalist, Tiberiu Pîrnău, a publicat anterior în Ziarul de Vâlcea un articol extrem de critic la adresa judecătoarei Mioara Dumitrașcu, în legătură cu modul în care aceasta a participat la soluționarea unui alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea.

În articolul respectiv, publicația a pus public sub semnul întrebării inclusiv oportunitatea abținerii magistratului într-un litigiu privind familia Predescu din Bujoreni. Ziarul a precizat atunci că nu afirmă existența unor raporturi personale între magistrat și una dintre persoanele implicate, ci solicită lămurirea situației.

În aceste condiții apare o întrebare legitimă:

Este oportun ca judecătoarea Mioara Dumitrașcu să soluționeze acum un proces în care una dintre părți este chiar jurnalistul care a criticat-o public și nominal?

Nu afirmăm că judecătoarea va pronunța o soluție favorabilă sau nefavorabilă din cauza articolelor publicate. Nu avem dreptul să anticipăm soluția instanței și nici să atribuim magistratului o intenție pe care nu o putem demonstra.

Problema este alta și ține de încrederea publicului în imparțialitatea actului de justiție și de aparența de imparțialitate.

Justiția nu trebuie doar să fie imparțială. Pentru încrederea justițiabilului, este esențial ca împrejurările concrete să nu genereze suspiciuni rezonabile asupra neutralității celui chemat să decidă.

Tiberiu Pîrnău nu este în acest dosar un simplu observator sau jurnalist care relatează despre activitatea instanței. Este reclamant. Iar magistratul care urmează să-i judece cauza este o persoană pe care acesta a criticat-o anterior, public și nominal, într-un articol de presă.

De aici rezultă întrebarea esențială: nu ar fi fost mai prudent ca judecătoarea Mioara Dumitrașcu să analizeze posibilitatea abținerii, tocmai pentru ca asupra soluției care va fi pronunțată să nu planeze ulterior nicio suspiciune?

Indiferent cine va câștiga procesul, situația este una sensibilă.

Dacă reclamantul pierde, se va putea naște inevitabil întrebarea dacă articolul critic anterior a avut vreo influență. Tocmai de aceea, problema trebuie privită instituțional, nu personal.

Nu cerem o soluție favorabilă lui Tiberiu Pîrnău. Cerem ca dosarul să fie judecat într-un cadru care să nu lase loc niciunei suspiciuni rezonabile privind imparțialitatea completului.

Într-un asemenea context, considerăm că Tribunalul Vâlcea trebuie să trateze cu maximă seriozitate problema aparenței de imparțialitate. Asteptam un punct de vedere de la Tribunalul Valcea - presedinte Ioana Andreea Comanescu!

Ziarul de Vâlcea va urmări desfășurarea dosarului, va publica soluțiile și argumentele juridice relevante și va garanta, ca întotdeauna, dreptul la replică al tuturor persoanelor vizate.