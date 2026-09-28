Patru zile de luptă cu focul la Băile Olănești! 27 de hectare de pădure afectate, zeci de pompieri mobilizați

marți, 29 septembrie 2026

Patru zile de luptă cu focul la Băile Olănești! 27 de hectare de pădure afectate, zeci de pompieri mobilizați

Un incendiu de proporții continuă să dea bătăi de cap pompierilor în zona Băile Olănești. De patru zile, echipele de intervenție luptă pentru stingerea flăcărilor care au cuprins fondul forestier aflat la aproximativ trei-patru kilometri de mers pe jos de Mănăstirea Iezer.

Potrivit ISU Vâlcea, incendiul a izbucnit vineri dimineață și s-a manifestat inițial pe aproximativ 10 hectare de vegetație uscată și pădure. Ulterior, focul s-a extins, suprafața afectată ajungând la aproximativ 27 de hectare.

Intervenția este extrem de dificilă din cauza terenului accidentat și greu accesibil, dar și a vântului puternic, care a favorizat propagarea flăcărilor. În primele trei zile, pompierii nu au reușit să localizeze incendiul, în ciuda mobilizării unor forțe importante.

Sâmbătă au intervenit 26 de pompieri militari, cu trei autospeciale și o dronă, iar operațiunea a beneficiat inclusiv de sprijinul unui elicopter Black Hawk. Duminică, dispozitivul a fost suplimentat la 62 de pompieri, șapte autospeciale și o dronă pentru supravegherea aeriană a zonei.

La intervenție participă și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești, Ocolului Silvic Râmnicu Vâlcea și Obștii Moșnenilor Cheia.

Luni dimineață, 33 de pompieri militari se aflau în continuare în teren, alături de personal silvic, pentru lichidarea focarelor.

Vestea bună este că suprafața afectată a rămas la aproximativ 27 de hectare, fără o nouă extindere. De asemenea, nu au fost înregistrate victime și nu au fost afectate locuințe sau alte construcții.

Lupta cu focul continuă însă, iar misiunea rămâne una extrem de dificilă din cauza condițiilor din teren.