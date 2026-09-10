Pariul lui Ștefan Vuza (Chimcomplex): România să rămână o țară care produce

joi, 10 septembrie 2026

În timp ce Europa vorbește tot mai des despre dezindustrializare, iar mari capacități de producție sunt puse sub presiune de prețurile energiei și concurența globală, România păstrează încă un jucător important în industria chimică: Chimcomplex.

În spatele strategiei de dezvoltare și modernizare a companiei se află omul de afaceri Ștefan Vuza, care a mizat constant pe păstrarea producției industriale în România, investiții tehnologice și consolidarea platformelor de la Râmnicu Vâlcea și Onești.

Chimcomplex este astăzi unul dintre numele importante ale industriei chimice românești și un furnizor regional de produse chimice utilizate în numeroase sectoare economice.

Ultimii doi ani nu au fost deloc simpli.

Costurile energiei au afectat puternic întreaga industrie energo-intensivă europeană, iar Chimcomplex a resimțit direct aceste evoluții. În 2025, compania arăta că prețul gazelor naturale crescuse cu aproximativ 30%, iar cel al energiei electrice cu 15%, după majorări semnificative înregistrate deja în anul precedent.

Cu toate acestea, Chimcomplex a continuat să investească.

Compania a direcționat în 2025 aproximativ 58 de milioane de lei către investiții pe platformele de la Onești și Râmnicu Vâlcea, finanțate din surse proprii.

Anul 2026 aduce și primele semnale ale unei recuperări operaționale.

Deși rezultatul cumulat al primului semestru a rămas negativ, trimestrul al doilea arată o evoluție mult mai bună: cifra de afaceri a crescut ușor față de perioada similară din 2025, iar rezultatul din exploatare a ajuns la un profit de aproximativ 19 milioane de lei, față de o pierdere de aproape 11 milioane de lei în trimestrul II al anului trecut.

Este o schimbare importantă într-un context european extrem de dificil.

Chimcomplex continuă să investească în tehnologii, eficiență energetică și producerea propriei energii, inclusiv prin proiecte de cogenerare și surse regenerabile.

La Râmnicu Vâlcea, compania implementează în 2026 un nou proiect fotovoltaic, cu termen de punere în funcțiune până la sfârșitul anului.

Este exact tipul de investiție de care industria românească are nevoie pentru a-și reduce vulnerabilitatea față de fluctuațiile pieței energetice.

Ștefan Vuza a construit în jurul Chimcomplex o strategie bazată pe integrare industrială și investiții pe termen lung. Într-o economie în care este mult mai simplu să imporți decât să produci, menținerea unor capacități industriale complexe în România reprezintă în sine o miză economică importantă.

Chimcomplex înseamnă astăzi nu doar fabrici și instalații, ci și know-how industrial acumulat în zeci de ani, specialiști, ingineri și infrastructură greu de reconstruit odată pierdută.

Iar pentru județul Vâlcea această realitate este cu atât mai importantă.

Platforma de la Râmnicu Vâlcea rămâne unul dintre pilonii industriei locale, iar investițiile derulate de Chimcomplex îi oferă șansa de a rămâne relevantă într-o industrie europeană aflată într-o transformare profundă.

Într-o perioadă în care Europa începe să redescopere importanța producției proprii și a independenței industriale, pariul făcut de Ștefan Vuza în urmă cu ani – acela că România trebuie să continue să producă – pare mai actual ca oricând.