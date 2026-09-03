joi, 3 septembrie 2026

Părinții copiilor cu dizabilități de la Centrul „Andreea” din Râmnicu Vâlcea, revoltați: „Ni se propune mutarea la Băbeni! Nu se gândește nimeni la efortul acestor copii și al familiilor”

Situație extrem de delicată pentru copiii cu dizabilități școlarizați la Centrul „Andreea” din cartierul Ostroveni, Râmnicu Vâlcea. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, părinții susțin că au fost anunțați că varianta unui spațiu provizoriu în zona Troianu nu mai poate fi folosită, iar soluția pusă acum pe masă ar fi mutarea copiilor la Băbeni. Pentru multe dintre familii, o asemenea variantă ar însemna probleme serioase de transport, alimentație, administrare a tratamentelor și îngrijire a unor copii cu nevoi speciale.

Un părinte al unui elev din clasa a III-a a contactat redacția Ziarului de Vâlcea pentru a face publică situația prin care trec familiile.

Potrivit sesizării, Centrul „Andreea” se află în renovare încă din primăvară. Pentru o perioadă, activitatea școlară s-a desfășurat online, părinților fiindu-le transmis că până la începutul noului an școlar va fi identificat un spațiu provizoriu în care copiii să poată reveni fizic la cursuri.

Una dintre variantele despre care s-a discutat public a fost o clădire din zona Troianu. Părinții spun însă că au fost informați acum că respectiva clădire nu ar fi conformă pentru nevoile copiilor cu dizabilități.

„De fapt, ni se lasă o singură opțiune: Băbeni”

Nemulțumirea părinților este cu atât mai mare cu cât, potrivit acestora, alternativa rămasă ar presupune deplasarea copiilor în orașul Băbeni.

„Nu se gândește nimeni la efortul pe care trebuie să îl depună părinții pentru a ajunge acolo, la condițiile administrării hranei și tratamentului”, ne-a transmis mama unui copil școlarizat la Centrul „Andreea”.

Femeia spune că băiețelul său este nedeplasabil, astfel încât simplul drum până la o unitate aflată în altă localitate poate deveni o adevărată problemă pentru familie.

Nu discutăm, așadar, despre o simplă schimbare de sediu. Vorbim despre copii cu dizabilități și nevoi speciale, pentru care transportul, accesibilitatea clădirii, programul de masă, tratamentele și continuitatea activității educaționale trebuie analizate cu maximă atenție.

Întâlnire la Consiliul Județean Vâlcea

Pentru vineri, la ora 9.00, este anunțată o întâlnire la Consiliul Județean Vâlcea, la care ar urma să participe reprezentanții părinților pe clase, dar și alți părinți care doresc să își exprime punctul de vedere.

Familiile așteaptă o soluție concretă înainte de începerea cursurilor și, mai ales, una adaptată situației speciale a acestor copii.

Părinții cer autorităților să explice public de ce varianta Troianu nu mai poate fi utilizată, ce alte spații din Râmnicu Vâlcea au fost analizate și de ce mutarea la Băbeni ar reprezenta soluția avută în vedere.

De asemenea, trebuie lămurit cine și cum va asigura transportul copiilor dacă se ajunge la această variantă și ce măsuri vor fi luate pentru copiii nedeplasabili ori pentru cei care au nevoie de hrană și tratamente administrate după un program strict.

Copiii cu dizabilități nu pot fi puși în fața faptului împlinit

Este greu de înțeles cum, după luni de zile în care se știa că imobilul Centrului „Andreea” se află în renovare, problema spațiului în care vor învăța acești copii ajunge să fie tranșată chiar înaintea începerii noului an școlar.

Părinții nu cer privilegii. Cer o soluție funcțională, sigură și decentă pentru copiii lor.

Consiliul Județean Vâlcea și toate instituțiile implicate au obligația să trateze situația cu prioritate și să găsească o variantă care să țină cont în primul rând de nevoile copiilor, nu doar de disponibilitatea administrativă a unei clădiri.

Ziarul de Vâlcea va urmări întâlnirea dintre părinți și reprezentanții Consiliului Județean și va prezenta public soluția finală stabilită pentru copiii școlarizați la Centrul „Andreea”.