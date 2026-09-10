joi, 10 septembrie 2026

PAMFLET | „Regele Râmnicului” și misterul ochilor negri: când imobiliarele devin... sport de contact

Prin târg circulă o poveste care, dacă n-ar fi cu vânătăi, ar putea trece drept scenariu de comedie. Protagonistul? Un personaj pe care gurile rele îl prezintă drept „Regele Râmnicului”, mare jucător pe tabla imobiliară locală, omul despre care se spune că știe fiecare metru pătrat din oraș înainte să apară cadastrul.

Numai că, potrivit zvonurilor și postărilor apărute pe rețelele sociale, „Maiestatea Sa” ar fi apărut cu ochii negri, iar internetul vâlcean s-a transformat instantaneu în secție de investigații.

„Știe cineva dacă Vecinul este bine după bătaia care i-a fost administrată?”, întreabă cineva într-o postare. Alt comentator plusează și susține că ar fi ajuns la Urgențe „rupt cu bătaia”.

De aici până la legendă n-a mai fost decât un click.

Coroana rezistă, ochii ar avea altă culoare

În Râmnic, unde politica și imobiliarele se întâlnesc uneori mai des decât două mașini într-un sens giratoriu, vestea a făcut rapid turul orașului. Cine? Unde? De ce? Pentru ce teren? Pentru ce bloc? Pentru ce autorizație? Sau poate pentru absolut nimic din toate acestea?

Internetul știe tot. Doar că, de data aceasta, nu prezintă și dovezile.

Așa că „Regele Râmnicului” rămâne, deocamdată, pe tron, iar presupusa aventură pugilistică rămâne în categoria folclorului urban până când apar informații verificabile.

Un lucru este însă cert: dacă în imobiliare se vorbește despre „la roșu”, „la cheie” și „finisat”, rețelele sociale au inventat o categorie nouă:

„la negru” — varianta pentru ochi.

Iar dacă povestea nu este adevărată, autorii zvonului merită măcar premiul pentru scenariul săptămânii.

M. Furău