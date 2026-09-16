PAMFLET | Neurochirurgia de la Vâlcea: șeful cu parafa, „șefa” cu puterea? Povestea unei secții în care doctorul Preoteasa ar fi ajuns să cânte după partitura favoritei

miercuri, 16 septembrie 2026

PAMFLET | Neurochirurgia de la Vâlcea: șeful cu parafa, „șefa” cu puterea? Povestea unei secții în care doctorul Preoteasa ar fi ajuns să cânte după partitura favoritei

Pamflet inspirat din relatările și acuzațiile transmise redacției. Orice asemănare cu un sistem medical în care organigrama spune una, iar realitatea alta este, desigur, absolut „întâmplătoare”.

La Secția Neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, organigrama oficială pare să fi devenit lectură facultativă. Pe hârtie există șefi, funcții, atribuții și responsabilități. În poveștile care circulă însă prin secție, lucrurile ar sta mult mai simplu: doctorul Cătălin Preoteasa ar avea funcția, dar o apropiată a sa ar avea puterea.

Sursele noastre o descriu drept adevărata „comandantă” a secției. O femeie care, spun acestea, ar fi reușit performanța de a-l „vrăji” atât de bine pe medicul șef încât, atunci când ea spune „dreapta”, secția virează la dreapta, iar când spune „stânga”, toată lumea caută urgent volanul.

Preoteasa ar fi dirijorul din acte, dar bagheta s-ar afla în altă mână.

Colegele asistente ar cunoaște cel mai bine noua ordine. Potrivit informațiilor transmise redacției, favorita șefului și-ar permite să ridice tonul, să împartă ordine și să stabilească cine, ce și cum face prin secție. Cu alte cuvinte, o adevărată șefă de facto, chiar dacă organigrama spitalului ar putea avea o cu totul altă părere.

Și povestea devine și mai interesantă. Sursele susțin că aceasta ar beneficia inclusiv de indemnizația aferentă conducerii asistentelor, aspect care trebuie lămurit oficial de conducerea SJU Vâlcea: în baza cărei funcții, decizii și responsabilități este acordată o asemenea indemnizație, dacă informația se confirmă?

Dar episodul care ridică probleme mult mai serioase decât orice bârfă de spital privește parafa medicului.

Potrivit unor relatări ajunse la redacție, femeia ar avea acces la parafa doctorului Cătălin Preoteasa și ar completa rețete ori alte documente medicale. Dacă asemenea informații sunt reale, aici pamfletul se termină și încep întrebările pentru conducerea spitalului și instituțiile competente.

Cine are dreptul să folosească parafa unui medic? Cine completează documentele medicale? Cine verifică documentele care pleacă din secție și cine răspunde pentru conținutul lor?

Pentru că parafa unui medic nu este pixul de la recepție, pe care îl ia cine are nevoie și îl pune la loc când termină.

În rest, tabloul descris de oamenii din interior seamănă cu o mică monarhie medicală: există un rege oficial, dar curtea știe foarte bine cine ar conduce de fapt palatul.

Iar doctorul Preoteasa? Potrivit acelorași relatări, în loc să pună ordine și să traseze limite clare, i-ar „cânta în strună” favoritei. Probabil că Neurochirurgia este singurul loc unde, pe lângă bisturiu, tomograf și parafă, mai trebuie și o partitură.

Dincolo de ironie însă, conducerea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea are câteva lucruri concrete de verificat: cine exercită efectiv atribuții de conducere în secție, cine primește indemnizațiile aferente, cine are acces la parafele medicilor și cine întocmește ori completează documentele medicale.

Iar dacă toate acuzațiile sunt false, un răspuns oficial și documentat le poate demonta rapid.

Dacă sunt adevărate, atunci problema Neurochirurgiei nu mai este cine pe cine a „vrăjit”.

Problema este cine conduce, de fapt, secția și cu ce drept.

Acest text este un pamflet. Afirmațiile referitoare la conduita persoanelor vizate sunt prezentate ca acuzații și relatări provenite din interiorul unității medicale și necesită verificare și puncte de vedere din partea celor implicați.