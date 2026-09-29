miercuri, 30 septembrie 2026

Organizația de Femei AUR Râmnicu Vâlcea lansează un program de sprijin psihologic pentru mamele copiilor cu dizabilități

Organizația de Femei AUR Râmnicu Vâlcea a lansat programul „Intervenție, prevenție și educație psihologică pentru mamele copiilor cu dizabilități”, o inițiativă dedicată sprijinirii mamelor și familiilor care se confruntă cu provocările îngrijirii unui copil cu dizabilități.

Programul își propune să ofere mamelor acces la consiliere și sprijin psihologic, într-un cadru bazat pe respect, încredere și confidențialitate. Potrivit organizatorilor, în proiect sunt implicați profesioniști cu peste 20 de ani de experiență.

Claudia Joica, președintele Organizației de Femei AUR Vâlcea, subliniază că inițiativa pornește de la necesitatea de a acorda atenție nu doar copiilor, ci și mamelor care duc, zi de zi, o responsabilitate uriașă.

„Pentru că și mamele care sunt puternice pentru toți ceilalți au nevoie, uneori, ca cineva să fie puternic pentru ele, ne-am gândit la acest proiect pe care vi-l împărtășesc cu emoție, cu bucurie și cu multă speranță”, a transmis Claudia Joica.

Mamele copiilor cu dizabilități care doresc să beneficieze de acest program, precum și persoanele care cunosc familii aflate într-o asemenea situație, sunt invitate să contacteze organizația pentru informații privind participarea.

Prin componenta de intervenție, prevenție și educație psihologică, proiectul urmărește să ofere un sprijin concret femeilor care, dincolo de grija permanentă pentru copiii lor, au nevoie la rândul lor de susținere emoțională și de un spațiu sigur în care să poată vorbi despre dificultățile cu care se confruntă.

Inițiativa aduce astfel în atenție o nevoie importantă: sprijinirea mamelor copiilor cu dizabilități și crearea unei comunități în care acestea să găsească înțelegere, consiliere și ajutor specializat.