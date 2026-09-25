Oamenii care își lipesc gura noaptea: ce este „mouth taping" și de ce a devenit viral

Ce ar putea avea o bandă adezivă cu sănătatea? Mai mult decât pare la prima vedere, pentru că ideea de la care pornește trendul nu este deloc absurdă. Respirația pe gură în timpul somnului usucă gura, iar o gură uscată înseamnă mai puțină salivă, mai multe bacterii și, în timp, un risc mai mare de carii, gingii inflamate și respirație neplăcută dimineața. Astfel de legături între obiceiurile de zi cu zi și sănătatea dinților sunt explicate pe înțelesul tuturor în sfaturile de sănătate orală scrise pentru pacienți, iar ele ajută la înțelegerea motivului pentru care atât de mulți oameni au încercat banda.

De unde a pornit totul

Respirația pe nas are avantaje reale, recunoscute de medici. Nasul filtrează, încălzește și umidifică aerul, iar respirația nazală este considerată cea naturală, atât ziua, cât și noaptea. Pornind de aici, câțiva influenceri din zona de wellness au propus o soluție simplă: dacă gura rămâne închisă, corpul este „obligat" să respire pe nas.

Ideea s-a răspândit rapid, ajutată de câteva nume celebre din sport și divertisment care au recunoscut că folosesc metoda. Au apărut benzi speciale, vândute special pentru acest scop, cu forme și culori diferite, iar hashtagul dedicat a strâns sute de milioane de vizualizări.

Ce spune știința

Aici povestea devine mai puțin spectaculoasă. Studiile despre mouth taping sunt puține și făcute, în general, pe grupuri mici de oameni. Unele au arătat o ușoară reducere a sforăitului la persoanele cu forme ușoare, altele nu au găsit beneficii clare. Promisiunile legate de energie, concentrare sau un maxilar mai definit nu au, deocamdată, dovezi solide în spate.

Cu alte cuvinte, pentru unii oameni metoda pare să ajute, dar entuziasmul din online a luat-o cu mult înaintea cercetării.

Partea despre care se vorbește mai puțin

Medicii nu sunt îngrijorați de bandă în sine, ci de ceea ce poate ascunde. Mulți oameni respiră pe gură noaptea pentru că nu pot respira bine pe nas: au un sept deviat, alergii, polipi sau o congestie nazală cronică. Pentru ei, a lipi gura nu rezolvă cauza și poate face somnul mai agitat, nu mai odihnitor.

Există apoi sforăitul, care la unele persoane este semnul unei probleme mai serioase: apneea în somn, o afecțiune în care respirația se oprește în mod repetat în timpul nopții. Cine sforăie puternic, se trezește obosit în ciuda orelor de somn sau a fost văzut de partener că „nu mai respiră" câteva secunde are nevoie de un consult medical, nu de o bandă adezivă. Riscul este ca metoda să mascheze simptomele și să întârzie un diagnostic important.

Merită încercat?

Pentru un adult sănătos, care respiră ușor pe nas și vrea doar să reducă uscăciunea gurii de dimineață, o bandă concepută special pentru acest scop, încercată cu prudență, nu pare periculoasă. Banda obișnuită, cea din sertarul de birou, nu este o idee bună, iar metoda nu este potrivită pentru copii.

Totuși, înainte de a o încerca, merită pusă o întrebare simplă: de ce respir pe gură noaptea? Dacă răspunsul ține de nas, de sforăit sau de oboseala permanentă, medicul de familie, medicul ORL sau medicul stomatolog pot ajuta mult mai mult decât orice trend. Iar pentru o gură mai sănătoasă dimineața, apa băută seara, periajul atent și controlul regulat la stomatolog rămân soluțiile care funcționează sigur, chiar dacă nu fac milioane de vizualizări.