Nicolae Mîndrescu coordonează AUR Valcea, inclusiv organizatia Râmnicu Vâlcea. Vicențiu Mocanu este simplu membru, iar alegerile interne încă nu au avut loc

miercuri, 30 septembrie 2026

Nicolae Mîndrescu coordonează AUR Valcea, inclusiv organizatia Râmnicu Vâlcea. Vicențiu Mocanu este simplu membru, iar alegerile interne încă nu au avut loc

În urma unor informații apărute în spațiul public, potrivit cărora Vicențiu Mocanu ar fi „coordonatorul AUR Râmnicu Vâlcea”, se impune o clarificare privind situația organizației municipale.

Vicențiu Mocanu nu deține funcția de coordonator al AUR Râmnicu Vâlcea, fiind în prezent simplu membru al organizației. La nivelul filialei municipale nu au fost organizate încă alegeri interne pentru desemnarea unei conduceri statutare.

În această perioadă, activitățile politice și organizatorice ale AUR Râmnicu Vâlcea sunt coordonate de deputatul Nicolae Mîndrescu (la fel si activitatile de la nivelul celorlalte organizatii locale!), coordonatorul organizației județene AUR Vâlcea.

Prin urmare, prezentarea lui Vicențiu Mocanu drept „coordonator al AUR Râmnicu Vâlcea” nu corespunde actualei situații din organizație. Până la organizarea alegerilor interne și desemnarea oficială a conducerii municipale, acesta are statutul de membru al AUR Râmnicu Vâlcea... probabil isi va pastra statutul si in viitor.

Clarificarea este necesară în contextul unui articol recent în care Mocanu a fost prezentat drept coordonator al organizației, deși conducerea și coordonarea activităților municipale sunt asigurate în prezent de deputatul Nicolae Mîndrescu.