luni, 28 septembrie 2026

Neomarxismul le-a „șters creierul” unora! Când ura politică ia locul argumentelor

Există un paradox tot mai vizibil în România: unii dintre cei care vorbesc cel mai apăsat despre toleranță, pluralism și democrație par să accepte cu greu că românii pot gândi altfel decât ei.

Nu discutăm aici dacă cineva trebuie să-l susțină sau să-l combată pe Călin Georgescu. Într-o democrație, fiecare cetățean are dreptul să creadă în politicianul pe care îl consideră potrivit și, în egală măsură, să-l critice.

Problema apare când argumentul este înlocuit de dispreț.

Oameni respectați, antreprenori, intelectuali, profesori sau simpli cetățeni ajung să fie catalogați drept „proști”, „manipulați”, „contaminați” ori lipsiți de discernământ doar pentru că au ajuns la alte concluzii politice.

Aici apare întrebarea incomodă: cine este, de fapt, intolerant?

De când votul sau simpatia pentru un politician reprezintă un test de inteligență? De când omul care nu gândește conform curentului dominant trebuie tratat ca și cum ar avea discernământul afectat?

Aceasta este una dintre marile probleme ale radicalizării discursului politic: adversarul nu mai este contrazis, ci descalificat. Nu i se mai răspunde cu argumente, ci i se explică faptul că este manipulat, contaminat sau incapabil să înțeleagă realitatea.

Iar dacă vrem să discutăm despre excesele ideologice asociate neomarxismului ori progresismului radical, tocmai aici trebuie purtată dezbaterea: în tentația de a transforma propria viziune politică într-un certificat de superioritate morală și intelectuală.

Poți să-l critici pe Călin Georgescu. Poți să-i verifici și să-i contești afirmațiile, programul sau discursurile. Acestea sunt instrumentele normale ale jurnalismului și ale democrației.

Dar faptul că un om îl susține nu demonstrează automat că acel om este prost, „contaminat” sau lipsit de discernământ.

România are nevoie exact de contrariul acestui război cultural: de confruntarea ideilor.

Mai ales presa ar trebui să păstreze această distincție. Jurnalistul poate fi vehement, poate avea opinii și poate critica fără menajamente. Dar există o diferență fundamentală între a demonta ideile unui politician și a desconsidera oamenii care îl susțin.

Democrația nu înseamnă că toată lumea trebuie să gândească la fel.

Înseamnă tocmai dreptul oamenilor de a gândi diferit — inclusiv atunci când alegerea lor ne enervează, ne dezamăgește sau ni se pare profund greșită.

Altfel riscăm să ajungem într-o societate în care fiecare tabără consideră că numai ea deține adevărul, iar ceilalți sunt „proști”, „spălați pe creier” sau „extremiști”.

Și atunci problema României nu va mai fi numele unui politician sau al unui partid.

Problema va fi că am uitat să ne contrazicem fără să ne urâm.

Tiberiu Pîrnău