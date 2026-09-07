luni, 7 septembrie 2026

Mircia Gutău nu va mai câștiga Primăria Râmnicu Vâlcea în 2028. Vezi cine are șansele cele mai mari

Mircia Gutău nu va mai câștiga Primăria Râmnicu Vâlcea în 2028. Vezi cine are șansele cele mai mari

Alegerile locale din 2028 pot marca sfârșitul uneia dintre cele mai lungi epoci politice din istoria recentă a Râmnicului. Mircia Gutău, politicianul care a dominat administrația municipiului timp de aproape două decenii, ar putea ajunge atunci în fața celui mai dificil scrutin al carierei sale. Nu neapărat pentru că ar fi apărut deja un adversar imbatabil, ci pentru că timpul, uzura puterii și schimbarea generațiilor lucrează inevitabil împotriva oricărui politician care conduce foarte mult timp.

Mircia Gutău și problema pe care niciun primar nu o poate evita: timpul

Mircia Gutău rămâne un politician cu notorietate uriașă în Râmnicu Vâlcea. A trecut prin schimbări de partide, confruntări politice, perioade dificile și reveniri spectaculoase.

Există însă un adversar pe care nici măcar cel mai experimentat politician nu îl poate învinge la nesfârșit: uzura puterii.

În 2028, Râmnicu Vâlcea va fi un oraș diferit. O nouă generație de alegători va avea drept de vot, prioritățile comunității se vor schimba, iar întrebarea principală s-ar putea să nu mai fie „ce a făcut actualul primar?”, ci „cine poate conduce orașul în următorii 10-15 ani?”

Aici începe adevărata problemă politică pentru Mircia Gutău.

Râmnicul poate ajunge la momentul schimbării de generație

După foarte mulți ani în care viața politică a municipiului a gravitat în jurul aceleiași personalități, este firesc să apară dorința de schimbare.

Nu înseamnă că râmnicenii vor nega lucrurile bune realizate în oraș. Dimpotrivă. O administrație poate fi evaluată pozitiv pentru anumite proiecte și, în același timp, electoratul poate considera că a venit vremea unei noi etape.

Aceasta ar putea fi tema decisivă a anului 2028: continuitate sau schimbare?

Iar dacă adversarii actualului primar vor reuși să transforme alegerile într-un referendum politic pe această temă, Gutău va avea o confruntare mult mai dificilă decât cele din trecut.

Cine poate să-l învingă?

Paradoxal, cel mai periculos adversar pentru Mircia Gutău s-ar putea să nu fie unul dintre politicienii care se află astăzi permanent în prim-plan.

Râmnicu Vâlcea ar putea căuta în 2028 un candidat nou, cu notorietate profesională și credibilitate în comunitate, dar fără bagajul conflictelor politice acumulate în ultimii 15-20 de ani.

Profilul candidatului cu cele mai mari șanse este relativ simplu: un om cunoscut în oraș, cu o carieră profesională solidă, capabil să comunice cu electoratul tânăr, dar și cu generațiile mature, fără vulnerabilități majore și, mai ales, fără imaginea politicianului clasic.

Poate fi un antreprenor, un profesionist respectat, un administrator sau o personalitate publică locală. Poate fi o FEMEIE! Puternica, serioasa, cu notorietate!

Important va fi să poată transmite un mesaj foarte simplu:

„Gutău a reprezentat o etapă. Acum Râmnicu Vâlcea trebuie să înceapă alta.”

Un candidat independent ar putea produce surpriza

Există și un scenariu extrem de interesant: apariția unui candidat independent sau susținut de mai multe formațiuni politice.

În alegerile locale, personalitatea candidatului poate conta uneori mai mult decât sigla partidului.

Un candidat credibil, care să nu intre în războaiele politice tradiționale și să construiască o campanie în jurul dezvoltării orașului, traficului, parcărilor, cartierelor, investițiilor, spațiilor verzi și calității serviciilor publice, ar putea mobiliza inclusiv oameni care în mod obișnuit nu participă la alegerile locale.

Aceasta ar putea fi marea surpriză a scrutinului din 2028.

PSD va avea propria dilemă

O altă necunoscută importantă privește chiar partidul din spatele actualului primar.

Până în 2028, PSD va trebui să decidă dacă merge în continuare pe formula Mircia Gutău sau începe pregătirea unei succesiuni.

Pentru orice partid puternic există un moment în care trebuie să aleagă între prelungirea unei formule care a câștigat în trecut și construirea următoarei generații.

Iar succesiunea lui Mircia Gutău nu va fi o problemă simplă.

Actualul primar a acumulat o notorietate personală pe care foarte puțini politicieni locali o au. Transferul voturilor sale către un eventual succesor nu se va produce automat doar pentru că acesta va purta aceeași siglă politică.

Bătălia adevărată începe înainte de campania electorală

Candidatul care vrea să câștige Primăria Râmnicu Vâlcea în 2028 nu poate apărea cu trei luni înainte de alegeri.

Va trebui să înceapă mult mai devreme.

Să fie prezent în cartiere. Să vorbească despre problemele orașului. Să vină cu soluții și proiecte. Să construiască o echipă. Să atragă oameni care până acum au stat departe de politică.

Mai ales, va trebui să convingă electoratul că schimbarea nu înseamnă distrugerea lucrurilor bune făcute până acum.

Aceasta este cheia.

Un candidat inteligent nu va câștiga atacând obsesiv tot ceea ce a realizat administrația Gutău. Va câștiga spunând:

„Păstrăm ceea ce este bun și schimbăm ceea ce nu mai funcționează.”

2028 – anul în care Râmnicu Vâlcea poate avea un nou primar

Mircia Gutău nu trebuie subestimat. Experiența sa electorală, notorietatea și capacitatea de mobilizare îl transformă în continuare într-un adversar redutabil.

Dar politica locală nu rămâne niciodată înghețată.

Până în 2028 vor apărea oameni noi, alianțe noi și probabil candidați despre care astăzi se vorbește foarte puțin sau deloc.

Cea mai mare amenințare pentru Mircia Gutău nu este, în acest moment, un anumit politician. Este apariția unui candidat nou, credibil și suficient de puternic pentru a transforma alegerile într-o confruntare între trecut și viitor.

Dacă un asemenea candidat va apărea și va reuși să coaguleze electoratul care dorește o schimbare, atunci 2028 poate fi anul în care Mircia Gutău pierde Primăria Râmnicu Vâlcea, iar municipiul intră într-o nouă etapă politică după aproape două decenii dominate de același nume.

Întrebarea nu mai este doar dacă Mircia Gutău va candida. Întrebarea care va domina politica Râmnicului în următorii doi ani este alta: cine va avea forța să-i ia locul?