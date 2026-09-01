marți, 1 septembrie 2026

Mihai Blejan, primarul din Scundu, riscă să-și piardă mandatul după intrarea în vigoare a noii Legi a integrității

Cutremur administrativ și în județul Vâlcea. Primarul comunei Scundu, Mihai Blejan, se regăsește pe lista aleșilor locali care ar urma să își piardă mandatul ca efect al noilor prevederi în materia integrității. În aceeași situație se află și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Agenția Națională de Integritate a anunțat că 55 de persoane s-ar afla în situația de a-și pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare a Legii nr. 180/2026.

Printre acestea se numără zece primari, iar pe lista făcută publică apare și Mihai Blejan, primarul comunei Scundu, județul Vâlcea.

Potrivit informațiilor prezentate de Știrile ProTV și preluate în presa locală, Blejan este unul dintre cei șase primari PSD aflați în această situație.

ANI pune în mișcare efectele noii legi

Noua legislație produce consecințe directe pentru aleșii în cazul cărora există hotărâri definitive în materia incompatibilităților sau conflictelor de interese, în condițiile prevăzute de lege.

Cazul primarului din Scundu capătă astfel o miză imediată: pierderea mandatului înainte de termen, dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru încetarea acestuia.

Pe lista prezentată public se mai află primari din mai multe județe ale țării, precum Caraș-Severin, Satu Mare, Argeș, Mureș, Galați, Teleorman și Olt, dar și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Pentru comuna Scundu, o eventuală încetare a mandatului lui Mihai Blejan ar însemna o schimbare importantă la conducerea administrației locale.

Rămâne de văzut când și prin ce procedură administrativă vor fi puse efectiv în aplicare prevederile Legii nr. 180/2026 în cazul primarului Mihai Blejan și dacă vor exista demersuri juridice care să influențeze situația mandatului său.