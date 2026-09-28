luni, 28 septembrie 2026

Meseria care te consumă în tăcere. Despre condiția jurnalistului în România

Moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin, la doar 52 de ani, ne obligă să privim dincolo de necrologuri și de cuvintele frumoase care apar, aproape inevitabil, după dispariția unui om de presă.

Ne obligă să vorbim despre condiția jurnalistului în România.

Despre o meserie pe care mulți o privesc din exterior ca pe un privilegiu, dar care, pentru cei care o practică zi de zi, înseamnă adesea enorm de multă muncă, stres, telefoane la orice oră, nopți pierdute, documente citite până târziu, presiuni, amenințări, procese și foarte puțină recunoaștere.

Jurnalistul nu închide întotdeauna redacția la ora 16:00.

Uneori nici la 22:00.

Telefonul sună seara, în weekend, de sărbători. Un accident, un incendiu, o tragedie, o informație importantă sau un document primit pe surse nu așteaptă ziua următoare.

În spatele unui articol pe care cititorul îl parcurge în trei minute pot exista ore sau zile de muncă: telefoane, verificări, deplasări, confruntarea informațiilor, discuții cu sursele, solicitări către instituții și, mai ales, responsabilitatea de a decide ce poate fi publicat și ce trebuie verificat din nou.

Pasiunea ține în viață o meserie care nu mai oferă multe certitudini

Presa, mai ales cea locală, nu este o industrie în care oamenii intră pentru liniște.

De cele mai multe ori rămân din pasiune.

Din încăpățânarea de a spune ceea ce văd. Din dorința de a pune întrebări atunci când alții preferă liniștea. Din satisfacția că un articol poate determina o instituție să reacționeze, poate scoate la lumină o nedreptate sau poate da glas unui om care altfel nu ar fi ascultat.

Dar pasiunea are un preț.

Jurnalistul trăiește permanent între două presiuni: aceea de a publica repede și aceea de a publica corect.

Trebuie să fie primul, dar să nu greșească. Trebuie să fie curajos, dar să respecte legea. Trebuie să deranjeze, dar să fie echilibrat. Trebuie să pună întrebări incomode unor oameni care, de multe ori, controlează instituții, bugete și pârghii administrative.

Și toate acestea într-o industrie care a pierdut enorm din stabilitatea economică de altădată.

Autoritățile vor presă atunci când presa le laudă

Una dintre cele mai mari frustrări ale jurnalistului român rămâne relația cu instituțiile publice.

Când au de inaugurat un drum, de tăiat o panglică sau de prezentat un proiect, jurnaliștii sunt căutați.

Când apar întrebările incomode, situația se schimbă.

Răspunsurile întârzie. Solicitările sunt plimbate de la un birou la altul. Apar comunicate sterile, răspunsuri birocratice și formulări care spun totul fără să răspundă, de fapt, la nimic.

Uneori apare și ostilitatea.

Jurnalistul care laudă este „profesionist”.

Cel care întreabă prea mult devine „incomod”.

Cel care investighează poate deveni adversar.

Această mentalitate trebuie să dispară. Presa nu este departamentul de comunicare al administrației publice.

Rolul jurnalistului nu este să-i facă pe cei aflați vremelnic în funcții să se simtă confortabil.

Rolul său este să întrebe.

În presa locală, presiunea este și mai mare

În București, distanța dintre jurnalist și omul despre care scrie poate fi mare.

Într-un județ, lucrurile stau diferit.

Jurnalistul se întâlnește pe stradă cu primarul despre care a scris dimineață, cu directorul instituției pe care l-a investigat săptămâna trecută sau cu omul de afaceri despre contractele căruia tocmai a publicat.

Sursele, subiectele și presiunile există în aceeași comunitate.

De aceea, presa locală independentă este esențială.

Fără ea, multe lucruri care se întâmplă într-un județ nu ar ajunge niciodată în atenția publicului.

Multă muncă. Puțin respect.

Există însă un paradox dureros.

Societatea cere jurnalistului să fie curajos, independent, informat, rapid și incoruptibil.

Dar foarte rar se întreabă în ce condiții lucrează acel jurnalist.

Cine îi plătește deplasările?

Cine îi plătește avocații atunci când este chemat în instanță pentru ceea ce publică?

Cine îl protejează atunci când este amenințat?

Cine îl ajută când, după ani întregi de termene-limită, conflicte, telefoane și nopți nedormite, stresul începe să-și ceară tributul?

De cele mai multe ori, răspunsul este simplu:

se descurcă singur.

Jurnalistul este om înainte de a fi semnătura de sub articol

Moartea unui jurnalist cunoscut produce câteva zile de emoție. Apar fotografii, amintiri și cuvinte frumoase.

Apoi fluxul de știri continuă.

Poate că asemenea momente ar trebui să ne facă să ne gândim mai mult la oamenii care încă sunt în redacții.

La cei care scriu la miezul nopții.

La cei care răspund la telefon duminica.

La cei care merg la accidente, incendii, tribunale și ședințe interminabile.

La cei care primesc amenințări pentru că au publicat ceva ce trebuia publicat.

La cei care sunt înjurați pentru un titlu și uitați atunci când ancheta lor rezolvă problema unui om.

Patrick André de Hillerin a petrecut peste trei decenii în presă. Dispariția sa lasă în urmă textele sale, controversele, polemicile și o carieră construită în jurul cuvântului scris.

Dar momentul poate servi și drept prilej pentru o discuție mai largă.

Cât valorează, de fapt, jurnalistul pentru societatea românească?

Nu atunci când moare.

Nu atunci când primește un premiu.

Nu atunci când este nevoie de el pentru promovarea unei instituții.

Ci într-o zi obișnuită, când stă în fața calculatorului, verifică pentru a treia oară o informație și știe că, după ce va apăsa butonul „Publică”, cineva puternic s-ar putea să nu fie deloc fericit.

Acolo începe adevărata presă.

Și tot acolo începe prețul pe care îl plătesc oamenii care aleg să o facă.

Tiberiu Pîrnău