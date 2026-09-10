Mesajul Arhiepiscopului Varsanufie către preoții vâlceni: mai aproape de familii și de comunitățile pe care le păstoresc

În debutul lucrărilor conferinței, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a pus în lumină însemnătatea deosebită a Anului comemorativ 2026 și a subliniat că cinstirea sfinților și pomenirea oamenilor duhovnicești reprezintă un act de recunoștință față de lucrarea lui Dumnezeu săvârșită în viața Bisericii.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat responsabilitatea pastorală a preoților de a face cunoscute credincioșilor aceste chipuri luminoase ale Bisericii și de a cultiva, mai ales în rândul tinerilor și al familiilor, conștiința că sfințenia reprezintă vocația permanentă a fiecărui creștin.

Prima parte a conferinței a fost dedicată susținerii referatelor teologice, având ca temă comună vocația și demnitatea femeii creștine în viața Bisericii și a familiei.

Părintele Alin Văcaru, de la Parohia Cocoru, a susținut referatul intitulat „Chipuri de femei creștine în Noul Testament – Maica Domnului, model al mamei creștine”.

Referatul a evidențiat chipul Maicii Domnului prezentat în Noul Testament și vocația acesteia de model al mamei creștine. Prezentarea a pus în lumină dimensiunea duhovnicească și pastorală a familiei creștine, precum și chemarea mamei de a transforma casa într-un spațiu al rugăciunii și al iubirii jertfelnice.

În continuare, Părintele Ioan Teofan Tițu, de la Parohia Galicea, a susținut referatul „Femeia creștină, icoană a iubirii smerite și milostive în învățătura Bisericii Ortodoxe”.

Referatul a abordat vocația femeii creștine în familie și în Biserică, din perspectiva iubirii jertfelnice, a smereniei și a milosteniei, în lumina învățăturii Bisericii Ortodoxe. A fost subliniat faptul că adevărata frumusețe a femeii creștine se descoperă în lucrarea iubirii, în dăruirea față de familie și aproapele și în participarea la viața Bisericii.

În cea de-a doua parte a întâlnirii au fost prezentate aspecte statutare și canonice, precum și noile hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fiind evidențiate responsabilitățile clerului în aplicarea acestora și necesitatea unei continue informări și formări administrative și pastorale.

La finalul lucrărilor, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a adresat preoților îndemnuri privind intensificarea lucrării pastorale, cultivarea vieții duhovnicești și apropierea de familiile și comunitățile încredințate spre păstorire.