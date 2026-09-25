Mărturie cutremurătoare în cazul crimei din Vâlcea: „Mi-a arătat pe cameră că era bătută. Avea ochiul și buza umflate, coastele negre”

sâmbătă, 26 septembrie 2026

Mărturie cutremurătoare în cazul crimei din Vâlcea: „Mi-a arătat pe cameră că era bătută. Avea ochiul și buza umflate, coastele negre”

Noi detalii dramatice ies la iveală în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Mama victimei susține că fiica sa i-ar fi arătat, într-un apel video, urmele unor agresiuni.

„Avea mâna umflată, ochiul umflat, buza umflată și coastele negre. Avea înnegrituri pe corp”, povestește femeia.

Mama spune că i-a cerut Valentinei să încheie relația și să se întoarcă acasă. Tânăra ar fi încercat să plece, însă Vlad Bălțățeanu ar fi urmărit-o cu mașina și ar fi oprit taxiul în care se afla.

„A venit cu flori, cu inel, să-și ceară iertare. Spunea că nu mai dă în ea.”

Ultimul apel este și mai tulburător. Mama susține că Bălțățeanu ar fi apărut în stare de ebrietate și agresiv: „Când a văzut că vorbea cu mine pe cameră, i-a luat telefonul.”

Vlad Bălțățeanu este cercetat în dosarul privind moartea Valentinei. Declarațiile mamei reprezintă mărturia acesteia, iar împrejurările exacte ale tragediei și eventualele episoade anterioare de violență urmează să fie stabilite pe baza probelor administrate de anchetatori.

Foto: seintamplainvalcea.ro