Lazăr Comănescu, vâlceanul care a reprezentat România la cel mai înalt nivel al diplomației europene

joi, 17 septembrie 2026

Lazăr Comănescu, vâlceanul care a reprezentat România la cel mai înalt nivel al diplomației europene

Județul Vâlcea a dat României, de-a lungul timpului, personalități care și-au construit cariere remarcabile în cultură, administrație, economie sau viața publică. Printre acestea se numără Lazăr Comănescu, diplomat de carieră, fost ministru al Afacerilor Externe și unul dintre românii care au ocupat poziții importante în diplomația europeană.

Născut la 4 iunie 1949, la Horezu, în zona Ursani, Lazăr Comănescu și-a început drumul profesional după absolvirea Facultății de Comerț Exterior din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul 1972. Un an mai târziu a urmat la Sorbona un curs de civilizație și limba franceză contemporană, iar în 1982 a obținut titlul de doctor în relații economice internaționale la ASE București.

Cariera sa diplomatică începe încă din 1972, în Ministerul Afacerilor Externe, la Departamentul Organizații Economice Internaționale. Între 1982 și 1990 a activat și în mediul universitar, ca lector la Catedra de Relații Economice Internaționale a ASE. După 1990 a revenit în Ministerul Afacerilor Externe și a ocupat succesiv funcții importante, inclusiv cea de consilier și ministru-consilier la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană, director al Direcției Uniunea Europeană și, ulterior, secretar de stat în MAE.

O parte esențială a carierei lui Lazăr Comănescu a fost legată de procesul de integrare europeană a României. Timp de aproximativ un deceniu a reprezentat țara la Bruxelles, fiind șef al Misiunii României pe lângă NATO și Uniunea Europeană, apoi șef al Misiunii României pe lângă UE și, după aderarea țării noastre, reprezentant permanent al României pe lângă Uniunea Europeană. Între 2009 și 2015 a fost ambasador al României în Germania.

Experiența acumulată în diplomație l-a adus de două ori în fruntea Ministerului Afacerilor Externe. Primul mandat a fost exercitat între 15 aprilie și 22 decembrie 2008, iar cel de-al doilea între 17 noiembrie 2015 și 4 ianuarie 2017.

În anul 1998, Lazăr Comănescu a obținut gradul diplomatic de ambasador. Activitatea sa a fost completată de implicarea în structuri academice și de cercetare în domeniul relațiilor internaționale. În anul 2000 a fost decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Ofițer.

Cariera internațională a diplomatului originar din Horezu a continuat și după încheierea mandatului de ministru. Din 1 iulie 2021, Lazăr Comănescu ocupă funcția de secretar general al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, continuând astfel o activitate de peste cinci decenii în diplomație, relații internaționale și reprezentarea României în exterior.

Lazăr Comănescu are și o importantă activitate academică. Este autor sau coautor al unor cursuri și lucrări precum „Economia Mondială”, „Tehnicile tranzacțiilor economice internaționale” și „Dicționar de relații economice internaționale”, publicând, de asemenea, numeroase articole de specialitate în reviste din România și din străinătate.

Originar din Horezu, Lazăr Comănescu reprezintă unul dintre numele vâlcene care au ajuns în prima linie a diplomației românești. De la începuturile sale în Ministerul Afacerilor Externe și până la reprezentarea României la Bruxelles, Berlin sau în structurile de cooperare internațională, parcursul său profesional este strâns legat de unele dintre cele mai importante etape ale politicii externe românești din ultimele decenii.

Pentru Vâlcea, numele lui Lazăr Comănescu rămâne legat de Horezu, locul în care s-a născut și de unde a pornit un parcurs profesional care avea să-l ducă până în cele mai înalte structuri ale diplomației românești și europene.

Tiberiu Pirnau