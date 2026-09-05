Ipostază inedită: Înaltpreasfințitul Varsanufie a aruncat la cosul de baschet pe noul teren de la Colegiul Forestier

sâmbătă, 5 septembrie 2026

Ipostază inedită: Înaltpreasfințitul Varsanufie a aruncat la cosul de baschet pe noul teren de la Colegiul Forestier

Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a fost surprins într-o ipostază mai puțin obișnuită, după inaugurarea noului teren de sport amenajat în zona Colegiului Forestier din Râmnicu Vâlcea.

După momentul oficial, Arhiepiscopul Râmnicului a lăsat pentru câteva clipe protocolul deoparte și și-a încercat talentul la baschet, aruncând mingea la coș pe noua bază sportivă.

Gestul Înaltpreasfințitului Varsanufie a oferit un moment relaxat evenimentului și a atras atenția celor prezenți, care au putut vedea o latură mai puțin cunoscută a ierarhului vâlcean.

Noul teren de sport a fost amenajat în zona Forestier, în cadrul investiției realizate odată cu noua parcare etajată, infrastructura sportivă fiind destinată în principal elevilor și activităților școlare.

Momentul în care Înaltpreasfințitul Varsanufie a luat mingea de baschet și a încercat o aruncare la coș a devenit astfel una dintre imaginile inedite ale inaugurării.