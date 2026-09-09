Investiție de milioane de euro la Mihăești: Carmistin dezvoltă o nouă centrală fotovoltaică

miercuri, 9 septembrie 2026

Investiție de milioane de euro la Mihăești: Carmistin dezvoltă o nouă centrală fotovoltaică

Grupul Carmistin își consolidează investițiile în județul Vâlcea și face un nou pas spre independența energetică. Avicarvil, cea mai importantă companie din cadrul grupului, a obținut autorizațiile ANRE pentru dezvoltarea unei centrale electrice fotovoltaice la Mihăești, cu o putere instalată de 4,5 MW.

Proiectul din Vâlcea face parte dintr-un amplu program de investiții în energie verde derulat de Carmistin. În paralel, compania dezvoltă o a doua centrală fotovoltaică la Ferma 2 Târgu Jiu, în județul Gorj, cu o putere de 2,6 MW.

Cele două centrale sunt destinate în principal autoconsumului și vor produce împreună aproximativ 11.056 MWh de energie electrică pe an. Investiția totală se ridică la aproximativ 4 milioane de euro, proiectele fiind cofinanțate prin Fondul pentru Modernizare.

Centralele se află în etapa de testare și, potrivit estimărilor companiei, urmează să devină operaționale până la sfârșitul lunii septembrie.

Carmistin vrea să ajungă la 100% energie din surse proprii

Investiția de la Mihăești este parte a strategiei prin care Grupul Carmistin urmărește să își reducă dependența de energia cumpărată din rețea. Până la finalul anului, toate centralele fotovoltaice ale grupului ar urma să producă aproximativ 22.817 MWh anual, la care se adaugă circa 3.600 MWh generați prin cogenerare de înaltă eficiență.

În total, producția proprie ar urma să acopere aproximativ 50% din necesarul de energie electrică al Carmistin. Obiectivul companiei este ca, până în 2028, necesarul de electricitate să fie acoperit integral din capacități proprii.

Investițiile energetice completează dezvoltarea accelerată a grupului în agricultură și industria alimentară. Carmistin și-a consolidat poziția pe piața cărnii de pasăre, în 2025 atingând o producție record de 120.000 de tone, iar pentru 2026 estimează aproximativ 150.000 de tone.

Grupul este și unul dintre principalii producători de furaje din România, cu o capacitate de peste 735.000 de tone pe an, ținta pentru 2030 fiind atingerea pragului de un milion de tone.

Controlat de familia Paraschiv, Grupul Carmistin reunește peste 50 de companii și activează în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor și creșterea porcilor și bovinelor. În 2025, grupul a raportat o cifră de afaceri consolidată de aproximativ 2,1 miliarde de lei.

Prin noua centrală fotovoltaică de 4,5 MW, Mihăeștiul devine astfel unul dintre punctele importante ale strategiei Carmistin de trecere către producția proprie de energie verde.