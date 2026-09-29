miercuri, 30 septembrie 2026

INVESTIGAȚIE | Cine este Tudor Duică și ce se află în spatele discursului despre o „Transilvanie liberă”? Autoritățile statului trebuie să clarifice public situația

Un nume apărut în presa națională în legătură cu promovarea unor idei privind desprinderea sau federalizarea Transilvaniei merită readus în atenția publică: Tudor Duică.

Nu pentru a pronunța verdicte în locul instituțiilor statului și nici pentru a transforma opiniile, oricât de controversate, în infracțiuni, ci pentru că informațiile publicate de presă ridică întrebări legitime privind natura, conexiunile și obiectivele unor asemenea inițiative.

Într-un articol publicat în martie 2023, Evenimentul Zilei, citând publicația Media9, relata despre existența unor grupări și persoane care promovau în spațiul online idei privind desprinderea Transilvaniei de România.

Printre numele menționate apare Tudor Duică, descris de sursa citată drept un „transilvanist convins” și asociat unei inițiative denumite „Transilvania noastră liberă”.

Ce promovează, concret, Tudor Duică?

Aceasta este prima întrebare la care instituțiile statului și opinia publică merită să primească un răspuns clar.

Potrivit relatărilor de presă, discursurile promovate în mediul respectiv plecau de la ideea că Transilvania ar fi dezavantajată economic în cadrul României și că resursele produse în această regiune ar fi transferate către celelalte provincii istorice.

Media9, citată de Evenimentul Zilei, susținea că mișcarea asociată lui Duică și cea promovată de Szökőcs László Imre prezentau similitudini de discurs, având în centrul lor ideea unei rupturi politice sau administrative față de actualul stat român.

Aceste afirmații trebuie însă verificate în raport cu declarațiile și activitățile concrete ale persoanelor implicate. Simplul fapt că cineva susține reorganizarea administrativă, autonomia ori chiar modificări constituționale nu demonstrează automat existența unei activități ilegale.

Dar atunci când discursul ajunge la desprinderea unei părți a teritoriului național, iar în jurul unor astfel de inițiative sunt semnalate conexiuni externe, întrebările devin inevitabile.

Legătura semnalată cu un cetățean rus

Un alt element prezentat de investigația Media9 și preluat ulterior de Evenimentul Zilei privește apariția unui cetățean rus, Sergiu Crăciun, în cercul online al unor persoane asociate susținătorilor federalizării sau separării Transilvaniei.

Potrivit materialului publicat de Evenimentul Zilei, Sergiu Crăciun ar avea origini românești și s-ar fi stabilit în apropiere de Cluj-Napoca. Publicația relata că numele său apărea între prietenii de Facebook ai unui activist asociat mișcării inițiate de Tudor Duică.

Este esențială o precizare: o prietenie pe Facebook nu demonstrează o relație politică, financiară sau operațională și cu atât mai puțin o legătură cu autoritățile ruse.

Tocmai de aceea, asemenea informații trebuie tratate ca puncte de plecare pentru verificări jurnalistice și, dacă există temei legal, instituționale, nu ca probe ale unei conspirații.

De ce cazul Duică merită lămurit

Au trecut mai bine de trei ani de la apariția acestor informații în presa națională.

De aceea, întrebarea relevantă în 2026 este alta:

Ce s-a întâmplat între timp cu Tudor Duică și cu organizația sau gruparea asociată denumirii „Transilvania noastră liberă”?

Mai funcționează?

Are o structură juridică?

Cine sunt membrii sau reprezentanții săi?

Cum este finanțată activitatea, dacă există o activitate organizată?

Există relații instituționale, financiare sau organizaționale cu persoane ori entități din afara României?

Ce poziție exprimă astăzi Tudor Duică în privința integrității teritoriale a României?

Acestea sunt întrebări jurnalistice legitime. Răspunsurile trebuie căutate în documente, declarații publice și informații verificabile.

Autoritățile trebuie să clarifice situația, în limitele legii

În actualul context european, marcat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de preocupările statelor europene privind ingerințele și campaniile de influență străină, asemenea subiecte nu ar trebui nici ignorate, nici exagerate.

Instituțiile competente ale statului român ar trebui să stabilească dacă informațiile apărute în spațiul public indică exclusiv exercitarea legală a libertății de exprimare și asociere sau dacă există fapte concrete care intră în sfera lor legală de competență.

Nu cerem condamnări în presă. Nu cerem sancționarea unor oameni pentru opiniile lor.

Cerem clarificări.

Dacă Tudor Duică și persoanele din jurul său au desfășurat exclusiv activități legale și și-au exprimat opiniile în limitele Constituției și ale legii, acest lucru trebuie spus la fel de limpede.

Dacă însă instituțiile identifică fapte concrete care depășesc limitele libertății de exprimare și intră sub incidența legislației penale ori a celei privind securitatea națională, atunci autoritățile au obligația să procedeze potrivit competențelor lor și cu respectarea tuturor garanțiilor legale.

Întrebări publice pentru Tudor Duică

În spiritul dreptului la replică, îi adresăm public lui Tudor Duică mai multe întrebări:

Susține în prezent desprinderea Transilvaniei de România?

Ce statut are sau a avut inițiativa „Transilvania noastră liberă”?

Cine a finanțat activitățile acestei inițiative?

A avut contacte sau colaborări cu Szökőcs László Imre?

Îl cunoaște pe cetățeanul rus Sergiu Crăciun și, dacă da, în ce împrejurări?

A primit organizația sau vreun membru al acesteia bani, sprijin logistic ori alte forme de susținere din străinătate?

Care este poziția sa actuală privind integritatea teritorială și ordinea constituțională a României?

Vom publica integral punctul său de vedere.

Statul trebuie să răspundă prin fapte și transparență

România este un stat democratic, iar libertatea de exprimare include inclusiv opinii care pot deranja profund majoritatea societății. Tocmai de aceea, orice intervenție a autorităților trebuie să aibă o bază legală și să pornească de la fapte, nu de la etichete.

În același timp, informațiile publicate în trecut despre Tudor Duică și cercul din jurul inițiativelor privind Transilvania justifică o verificare jurnalistică actualizată.

Cine este astăzi Tudor Duică? Ce organizație reprezintă? Cine o finanțează? Ce relații externe are? Și care sunt, concret, obiectivele sale?

Aceste întrebări pot primi răspunsuri documentate.

Iar dacă instituțiile statului dețin informații relevante care pot fi comunicate legal opiniei publice, este momentul să ofere clarificări.

Ziarul de Vâlcea va solicita oficial puncte de vedere instituțiilor competente și va publica răspunsurile primite, precum și poziția lui Tudor Duică, dacă aceasta va fi transmisă redacției.