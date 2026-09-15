INVESTIGAȚIE | Cine a încercat să deturneze protestul oierilor? Informații din interior: „Agitatori infiltrați printre fermieri”. Misterul celor „9 jandarmi francezi” de la Băneasa

marți, 15 septembrie 2026

INVESTIGAȚIE | Cine a încercat să deturneze protestul oierilor? Informații din interior: „Agitatori infiltrați printre fermieri”. Misterul celor „9 jandarmi francezi” de la Băneasa

Protestul fermierilor și crescătorilor de animale desfășurat astăzi, 15 septembrie, în Piața Victoriei, a degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Dincolo de imaginile cu gaze lacrimogene, garduri forțate și altercații, apare însă o întrebare care merită investigată: cine au fost, de fapt, persoanele care au provocat incidentele și ce legătură aveau acestea cu fermierii veniți să protesteze?

Suspiciunea privind existența unor provocatori nu este doar o poveste apărută pe rețelele sociale. Chiar Jandarmeria Capitalei a admis public că analizează ipoteza existenței unor „persoane infiltrate, instigatori” printre manifestanți. HotNews a relatat declarația purtătorului de cuvânt al instituției în timp ce protestul era încă în desfășurare.

Mai mult, reprezentanți ai fermierilor s-au delimitat ulterior de violențe. Răzvan Răducan, reprezentant al unei federații a crescătorilor de ovine, a susținut că persoane din exterior s-ar fi infiltrat în manifestație, iar președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei”, Constanța Ștefan, a declarat că oamenii implicați în incidente nu ar fi fost „ciobanii noștri”.

Informația primită de Ziarul de Vâlcea: „Uitați-vă cine se află printre fermieri!”

În acest context, Ziarul de Vâlcea a primit informații de la o sursă din zona structurilor de informații, un ofițer vâlcean, a cărui identitate o protejăm. Sursa susține că printre fermierii veniți în Capitală s-ar fi aflat persoane fără legătură directă cu revendicările crescătorilor de animale, care ar fi urmărit escaladarea tensiunilor.

Mesajul transmis redacției este explicit: sursa vorbește despre „diversiune printre fermieri” și recomandă verificarea identității persoanelor care au provocat confruntările.

Această informație trebuie tratată, în acest moment, ca o afirmație a unei surse confidențiale, nu ca un fapt dovedit. Există însă o coincidență importantă: ipoteza infiltrării unor provocatori a fost evocată separat și public chiar de reprezentanții Jandarmeriei.

Informația care ridică alte semne de întrebare: „9 jandarmi francezi, la Băneasa”

Sursa Ziarului de Vâlcea ne-a transmis și o informație care necesită lămuriri oficiale:

„Am identificat 9 jandarmi francezi veniți în schimb de experiență la Băneasa.”

Jandarmeria Română și Ministerul Afacerilor Interne ar trebui să precizeze dacă la 15 septembrie 2026 se află în România jandarmi francezi care au fost într-un program de pregătire sau schimb de experiență, câți sunt, unde își desfășoară activitatea și dacă vreunul dintre aceștia a fost prezent, chiar și ca observator, în zona manifestației din București.

Fermierii se delimitează de violențe

Faptele certe de până acum arată că incidentele au fost serioase. Potrivit informațiilor comunicate de Jandarmerie, 26 de persoane cu comportament violent au fost ridicate și conduse la secții de poliție, iar 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ele opt jandarmi. Jandarmeria le-a cerut participanților să se delimiteze de „provocatori și agitatori”.

Imaginile din Piața Victoriei au surprins persoane care au atacat dispozitivul de ordine inclusiv cu obiecte contondente. În același timp, fermierii au început să se delimiteze public de grupurile violente.

Acesta este punctul esențial al investigației: identificarea individuală a celor care au provocat violențele poate arăta dacă vorbim despre fermieri radicalizați în timpul manifestației sau despre persoane venite din exterior pentru a deturna protestul.

Cine sunt provocatorii?

Nu este suficient ca autoritățile să anunțe câte persoane au fost ridicate. După incidentele de astăzi trebuie clarificate câteva lucruri: dacă persoanele violente sunt efectiv fermieri sau crescători de animale, dacă au venit organizat împreună cu aceștia, cine a inițiat atacurile asupra cordoanelor și dacă Jandarmeria deținea informații înaintea protestului privind posibila prezență a unor grupuri de agitatori.

Ziarul de Vâlcea va solicita oficial Jandarmeriei Române și MAI clarificări atât privind persoanele reținute în urma violențelor, cât și asupra informației referitoare la prezența celor nouă jandarmi francezi în România.