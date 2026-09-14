INTERVIU | Felicia Tabîrcă, directorul Sucursalei BT Vâlcea: „Vâlcea este mai mult decât o piață. Este un județ cu antreprenori curajoși, creativi și rezilienți”

luni, 14 septembrie 2026

INTERVIU | Felicia Tabîrcă, directorul Sucursalei BT Vâlcea: „Vâlcea este mai mult decât o piață. Este un județ cu antreprenori curajoși, creativi și rezilienți”

Banca Transilvania își consolidează prezența în județul Vâlcea odată cu mutarea sucursalei într-un sediu nou, modern și mai accesibil, într-un moment în care relația dintre sistemul bancar, antreprenori și comunitatea locală trece printr-o transformare profundă.

Prezentă în Vâlcea din 1997, Banca Transilvania a crescut în aproape trei decenii odată cu economia județului și cu mediul antreprenorial local. Astăzi, BT deține o cotă de piață de peste 40% pe segmentul companiilor cu cifra de afaceri de peste 3 milioane de lei și își propune să își consolideze prezența și în zona afacerilor mici, a microîntreprinderilor și a clienților persoane fizice.

Dincolo de cifre, banca mizează pe un model în care digitalizarea nu elimină relația directă cu oamenii. Noul sediu al Sucursalei BT Vâlcea este gândit tocmai în această logică: tehnologie, accesibilitate și servicii moderne, dar și consultanță și interacțiune directă cu specialiștii băncii.

Despre noua etapă a BT în Vâlcea, despre antreprenoriatul local, implicarea în comunitate, educația financiară și perspectivele economice ale județului vorbește, într-un interviu acordat Ziarului de Vâlcea, Felicia Tabîrcă, directorul Sucursalei BT Vâlcea.

– Ce înseamnă pentru Sucursala BT Vâlcea – pentru echipă și clienți – mutarea în casă nouă?

Noua locație nu înseamnă doar un sediu nou. Înseamnă un spațiu modern, mai accesibil și mai prietenos, care ne permite să oferim clienților experiența, confortul și serviciile pe care le merită, într-un mediu construit în jurul nevoilor lor.

– De ce mai contează astăzi, într-o lume tot mai digitală, ca o bancă să aibă sedii noi, așa cum este cel al sucursalei?

Digitalizarea este esențială și le oferă clienților rapiditate, confort și mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat, pentru viața personală, sau pentru mai mult business. În același timp, mulți clienți și antreprenori apreciază interacțiunea directă, dialogul și consultanța personalizată.

De aceea credem în modelul hibrid, care îmbină tehnologia cu valoarea relației umane. Un sediu modern nu este doar un spațiu fizic. Este locul în care construim relații, oferim consultanță și găsim împreună soluții pentru dezvoltare. Totodată, transmite un mesaj simplu și puternic: suntem aici, aproape de comunitate și de clienții noștri. Prezența fizică transmite încredere, consolidează relații și completează în mod natural experiența digitală.

– Cu ce vine nou acest sediu, în comparație cu fosta locație sau cu agențiile pe care le mai aveți în Vâlcea?

Noul sediu vine cu un amplasament mai accesibil și mai vizibil, cu locuri de parcare generoase, o zonă modernă de self-banking și spații pline de lumină naturală, create pentru confortul clienților noștri. Un avantaj important este faptul că întreaga echipă este acum reunită pe un singur nivel, ceea ce ne permite să colaborăm mai bine și să fim mai aproape de clienți.

Astfel, aceștia ne pot identifica ușor, interacționează mai rapid cu specialiștii de care au nevoie și beneficiază de o experiență mai simplă, mai eficientă și mai plăcută. Pe scurt, este un sediu gândit pentru accesibilitate, proximitate și o experiență mai bună pentru clienți.

– Care sunt cifrele cu care BT Vâlcea se mândrește cel mai mult și ce spun acestea despre BT pe plan local?

Ne bucurăm de o poziție bună pe segmentul companiilor cu cifra de afaceri de peste 3 milioane de lei, unde deținem o cotă de piață de peste 40%. În același timp, vedem un potențial important de creștere în zona micro și retail.

După ani în care ne-am concentrat cu succes pe companiile medii și mari, ne propunem să fim și mai aproape de antreprenorii aflați la început de drum și de afacerile mici, convinși că forța unei comunități, a unei economii este dată de numărul și soliditatea companiilor mici și mijlocii.

– Dacă ar fi să vă referiți la un moment-cheie din istoria BT în Vâlcea, din 1997 și până în prezent, care ar fi acela?

Momentul-cheie nu este unul singur, ci întreaga evoluție a BT în Vâlcea: de la o bancă aflată la început de drum, în 1997, la un partener financiar important pentru economia locală. Pentru mine, este o mândrie să trec pe lângă un business și să știu că, prin munca noastră, am contribuit la dezvoltarea lui.

Cea mai valoroasă realizare rămâne apropierea de clienți, inclusiv în perioade dificile. În aproape trei decenii, BT a transformat provocările în oportunități și a consolidat o relație de încredere cu antreprenorii, companiile și familiile din Vâlcea.

– Ce înseamnă BT pentru Râmnicu Vâlcea și pentru Vâlcea? Dar Vâlcea pentru BT?

Pentru Vâlcea, BT înseamnă aproape trei decenii de prezență, încredere și parteneriat cu oamenii și afacerile locale. Suntem prezenți prin sucursală și 5 agenții, în Drăgășani, Horezu și Râmnicu Vâlcea, iar una dintre agențiile apropiate de sucursală va fi relocată în Shopping City Mall, pentru o acoperire mai bună și mai multă flexibilitate pentru clienți, inclusiv prin program 7 zile din 7. Dincolo de serviciile bancare, BT înseamnă sprijin pentru antreprenori, finanțarea proiectelor care creează valoare și implicare într-o comunitate alături de care am crescut.

Pentru BT, Vâlcea este mai mult decât o piață: este un județ cu antreprenori curajoși, creativi și rezilienți, care au construit businessuri cunoscute național și internațional. Este o comunitate cu oameni valoroși și cu un potențial economic ce merită promovat mai intens, de la industrie și servicii până la turism balnear, montan și viticol.

Relația este reciprocă: BT contribuie la dezvoltarea Vâlcii, iar Vâlcea, prin oamenii, antreprenorii și proiectele sale, contribuie la povestea și creșterea BT.

– Cum s-a implicat BT în comunitatea locală?

BT s-a implicat în comunitatea locală prin programe de educație financiară în școli și licee. Numai în prima jumătate a acestui an am susținut 30 de ore de educație financiară, discutând cu elevii despre bani, economisire, antreprenoriat și alegeri care pot construi un viitor financiar mai sigur.

Curiozitatea copiilor și interesul tinerilor ne-au arătat cât de valoroase sunt aceste întâlniri. În același timp, am susținut proiecte ale comunității prin sponsorizări, de la Festivalul Cocoșul de Hurez și festivalul de folk de la Brezoi, până la inițiative dedicate adolescenților pasionați de robotică și proiecte dedicate mediului, care îi ajută să participe la concursuri și să își urmeze visurile.

– Cum caracterizați spiritul antreprenorial din Vâlcea?

Dinamic, creativ și rezilient, spiritul antreprenorial vâlcean se remarcă prin capacitatea de a identifica oportunități, de a se adapta și de a construi afaceri durabile. Vâlcea a dat naștere unor companii care au depășit de mult granițele județului, de la producători puternici în industrie și panificație până la lanțuri de retail care concurează cu succes alături de branduri naționale și internaționale consacrate.

Totuși, sănătatea unui ecosistem antreprenorial nu este dată doar de câteva companii de referință, ci mai ales de forța și diversitatea afacerilor mici și mijlocii. Din această perspectivă, mediul de business local continuă să se adapteze unor provocări precum scăderea populației și a forței de muncă disponibile, lipsa unei legături facile la autostradă.

Chiar și în acest context, antreprenorii vâlceni au demonstrat perseverență, capacitate de reinventare și dorința de a investi în dezvoltare, confirmând că Vâlcea rămâne un județ al rezilienței și al inițiativei. Și tocmai din acest motiv este important să rămânem alături de ei.

– Cum arată succesul pentru BT Vâlcea în următorii ani și ce rol credeți că va avea BT în dezvoltarea economiei locale?

Pentru mine, succesul BT Vâlcea în următorii ani vine implicit din capacitatea de a crește organic, făcând business as usual cu profesionalism și pasiune, cât și prin implicarea tot mai activă în viața comunității.

Ne propunem să continuăm programele de educație financiară în școli și licee. În același timp, ne dorim să fim prezenți în proiecte de voluntariat și inițiative care aduc valoare comunității, de la acțiuni de mediu până la parteneriate prin care să oferim mai multe oportunități celor care au nevoie de sprijin.

Cred că rolul unei bănci este să contribuie atât la dezvoltarea economică a unei comunități, cât și la dezvoltarea oamenilor care o formează. Atunci când oamenii și afacerile cresc, crește și comunitatea, iar acesta este, pentru noi, cel mai autentic semn al succesului.

– Dacă cineva ar scrie povestea zonei, dincolo de cifre și de banking, ce nu ați dori să lipsească din capitolul despre Banca Transilvania?

Dacă cineva ar scrie povestea zonei, dincolo de cifre și de banking, mi-ar plăcea să rămână ideea că Banca Transilvania a fost mereu despre oameni, antreprenoriat și încredere. Despre energia de a construi, curajul de a crește și puterea de a reuși împreună.

BT este un partener al comunității și al antreprenorilor, dar și un loc în care oamenii învață, evoluează și duc mai departe această energie. Faptul că, în 2025, BT a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai atractiv angajator din domeniul financiar spune multe despre cultura, spiritul și oamenii care susțin performanța noastră.