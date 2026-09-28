INFORMARE - „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vâlcea”

marți, 29 septembrie 2026

INFORMARE

Această informare este efectuată de:

Consiliul Județean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. General Praporgescu, nr. 1 / 240595, Telefon: 0250.732.901, Fax: 0250.735.617, e-mail: [email protected]; [email protected], ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Olt, Administrația Bazinală de Apă Jiu și Administrația Națională „Apele Române”, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru desfăşurarea activităţii de „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vâlcea”, localizat în județul Vâlcea.

Această investiţie este existentă nouă.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta permanent

următoarele ape uzate: apele uzate generate de UAT-urile aferente județului Vâlcea prevăzute cu sistem de colectare și epurare a apelor uzate menajere și/sau industriale ce se vor evacua în cursurile de apă care tranzitează județul Vâlcea, după ce au fost epurate prin stațiile de epurare orășenești și comunale, care deservesc sistemele centralizate de colectare ape uzate menajere și industriale.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 15.09.2026.