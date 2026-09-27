Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Cetățean de onoare al municipiului Adigeni din Georgia

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a primit titlul de Cetățean de onoare al municipiului Adigeni din Georgia, în semn de recunoștință și prețuire pentru contribuția la dezvoltarea legăturilor duhovnicești și culturale dintre Arhiepiscopia Râmnicului și Eparhia în care s-a născut Sfântul Ierarh Antim Ivireanul.

Distincția i-a fost conferită de reprezentanții administrației locale din Adigeni, municipiu în cuprinsul căruia se află localitatea Ude, locul de naștere al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Momentul a avut loc în contextul legăturii deosebite dintre Arhiepiscopia Râmnicului și comunitatea georgiană, întărită în mod special prin cinstirea Sfântului Antim Ivireanul, fiu al Georgiei și ierarh al Bisericii din Țara Românească.

Titlul de Cetățean de onoare a fost înmânat Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodor, Mitropolit de Akhaltzike și Tao Klarjeti, care a subliniat importanța legăturilor frățești dintre cele două Biserici și dintre popoarele român și georgian. Gestul de recunoaștere se înscrie în seria evenimentelor care evidențiază comuniunea dintre cele două spații ortodoxe, unite prin credință, prin cinstirea sfinților și printr-o bogată moștenire spirituală și culturală.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a primit cu recunoștință această distincție, mulțumind municipalității din Adigeni și Înaltpreasfințitului Părinte Teodor pentru onoarea acordată și exprimând bucuria de a vedea întărită, prin astfel de gesturi, legătura dintre Râmnic și ținutul georgian în care s-a născut Sfântul Antim Ivireanul.