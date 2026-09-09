miercuri, 9 septembrie 2026

În Vâlcea, PNL a ajuns sub 8%, dar continuă să controleze instituții-cheie ale județului

Situația politică din Vâlcea devine tot mai greu de ignorat. Potrivit sondajelor realizate în luna august, PNL ar fi coborât în județ sub pragul de 8%, însă liberalii continuă să dețină poziții importante în structurile administrației și instituțiilor publice.

Prefectura Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean, structurile de conducere din Poliția Vâlcea, Garda de Mediu, Administrația Bazinală de Apă Olt, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Registrul Auto Român și alte instituții importante reprezintă exemplele invocate atunci când se vorbește despre influența pe care PNL ar continua să o exercite în teritoriu.

Această situație trebuie să se schimbe.

Conducerea instituțiilor publice trebuie să reflecte noua realitate politică, dar fără transformarea administrației într-un sistem de recompensare a clientelei de partid. Profesioniștii trebuie păstrați și respectați indiferent de opțiunea politică, în timp ce sinecurile și numirile bazate exclusiv pe carnetul de partid trebuie eliminate.

Schimbările au început deja la nivel central. Secretarul general al Camerei Deputaților a fost schimbat, iar modificări sunt anunțate și în conducerea unor instituții publice importante. Procesul va continua inclusiv în teritoriu.

Mesajul pentru Vâlcea este unul fără echivoc: un partid ajuns, potrivit sondajelor, sub 8% nu poate continua să se comporte ca și cum instituțiile județului i-ar aparține.

Instituțiile statului nu sunt proprietatea PNL, PSD sau a vreunui alt partid. Ele aparțin cetățenilor, iar criteriul principal pentru ocuparea funcțiilor publice trebuie să fie competența.

În același timp, AUR își asumă tot mai explicit obiectivul de a prelua responsabilitatea guvernării și de a transpune în administrația centrală și locală noul raport de forțe rezultat din opțiunile electoratului.

La Vâlcea, schimbarea ar putea însemna inclusiv sfârșitul unei perioade în care PNL, deși ajuns la o cotă electorală foarte redusă potrivit sondajelor citate de AUR, păstrează o influență considerabilă asupra unor instituții-cheie ale județului.