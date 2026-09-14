In atentia SRI: Cine este Alexandru Iordache, omul din online-ul lui Nicușor Dan? De la SEO în Vâlcea la Cotroceni. Și cât de departe merge „filiera franceză”?

luni, 14 septembrie 2026

In atentia SRI: Cine este Alexandru Iordache, omul din online-ul lui Nicușor Dan? De la SEO în Vâlcea la Cotroceni. Și cât de departe merge „filiera franceză”?

Din Râmnicu Vâlcea până în apropierea unei campanii prezidențiale câștigătoare. Alexandru Iordache, managerul 1SEO Group, nu este doar specialistul în SEO, inteligență artificială și marketing digital prezent la conferințe și întâlniri de business. Numele său a fost asociat public cu zona online a campaniei care l-a dus pe Nicușor Dan la Cotroceni.

Iar de aici povestea devine mult mai interesantă decât fotografiile de la Palma de Mallorca.

Alexandru Iordache a vorbit despre implicarea sa în campania lui Nicușor Dan, fiind prezentat public drept unul dintre oamenii care au contribuit la „bătălia din online” a actualului președinte.

Nu mai vorbim, așadar, despre un simplu consultant care ajută firmele să urce în Google, ci despre un profesionist al algoritmilor, vizibilității și reputației digitale care a ajuns în apropierea mecanismului unei campanii pentru cea mai importantă funcție din România.

Și tocmai aici încep întrebările.

Ce a făcut concret Alexandru Iordache pentru Nicușor Dan? Cine l-a cooptat? Care a fost dimensiunea reală a rolului său? A lucrat voluntar sau contra cost? Dacă au existat servicii remunerate, cine le-a contractat și prin ce entitate juridică?

Sunt întrebări legitime, nu acuzații.

De la Google la Cotroceni

„Bătălia din online” nu este doar o expresie spectaculoasă. Campaniile electorale moderne se duc masiv pe Google, Facebook, TikTok, YouTube și alte platforme. SEO, analiza comportamentului utilizatorilor, gestionarea reputației digitale, distribuirea conținutului și inteligența artificială au devenit instrumente extrem de importante.

Alexandru Iordache activează exact în această lume. Aplicate unei firme, aceste instrumente pot aduce clienți. Aplicate unui candidat, pot contribui la aducerea voturilor.

Iar traseul lui Iordache pare să fi trecut exact această frontieră: de la marketing comercial la comunicare politică. De la Google la Cotroceni.

Și aici apare controversata „pistă franceză”. In atentia SRI!

Există însă un context politic care nu poate fi ignorat, dar care trebuie prezentat cu maximă precauție.

După alegerile prezidențiale din 2025 au fost lansate public acuzații privind o presupusă implicare franceză în procesul electoral și în mediul online. George Simion a acuzat inclusiv serviciile secrete franceze de intervenție în favoarea lui Nicușor Dan, acuzații pentru care nu a prezentat dovezi publice concludente.

Controversa a fost alimentată separat de fondatorul Telegram, Pavel Durov, care a susținut că șeful serviciului francez de informații externe i-ar fi solicitat să limiteze anumite „voci conservatoare” din România înaintea alegerilor.

Dar contextul face legitimă o altă întrebare: cât de extinsă a fost, în realitate, infrastructura de specialiști și consultanți care a lucrat în jurul campaniei online a lui Nicușor Dan și cine erau oamenii care făceau legătura între diferitele componente ale acesteia?

În acest puzzle apare și Alexandru Iordache - ca profesionist care spune că a lucrat în ecosistemul digital al candidatului în jurul căruia au apărut ulterior aceste controverse. Tocmai de aceea ar fi util ca Iordache să explice public cine l-a adus în campanie, cui îi raporta, cu cine colabora și care era exact aria sa de responsabilitate.

De la Nicușor Dan peste Prut

Povestea nu se termină în România. Alexandru Iordache a susținut că experiența sa s-a extins și în Republica Moldova, unde ar fi participat la strategia și gestionarea ecosistemului online pentru PAS.

Și aici trebuie păstrată aceeași delimitare: amploarea exactă a implicării sale trebuie confirmată independent. Până atunci vorbim despre afirmațiile lui Alexandru Iordache privind propria activitate.

Dacă acestea se confirmă integral, profilul devine însă remarcabil: un specialist din Râmnicu Vâlcea ajuns în apropierea unor campanii politice importante din două state.

Mallorca este decorul. Cotroceniul este povestea

Recent, Alexandru Iordache a ajuns la Palma de Mallorca, la o întâlnire de business unde au fost menționați antreprenori români cunoscuți.

Imaginea este excelentă: specialistul din Vâlcea ajuns la masa oamenilor de afaceri din Europa.

Dar Mallorca este doar decorul.

Povestea adevărată este mult mai aproape de București. Alexandru Iordache ar putea clarifica exact ce rol a avut în campania lui Nicușor Dan, cine l-a cooptat, cui îi raporta, dacă activitatea a fost remunerată și ce instrumente digitale au fost folosite.

La fel de interesantă este implicarea revendicată de acesta în Republica Moldova.

Iar peste toate planează controversa mai largă privind presupusa influență franceză asupra scrutinului din România. IN MOMENTUL IN CARE VOR VENI LA PUTERE IN ROMANIA PATRIOTI ADEVARATI - TOATE ACESTE INFORMATII TREBUIE VERIFICATE SI ROMANII AU DREPTUL SA STIE CINE LE-A FURAT VOTUL LA ALEGERILE PREZIDENTIALE DIN 2024 SI CARE A FOST ROLUL ULTERIOR AL LUI NICUSOR DAN!

Alexandru Iordache știe foarte bine cum se construiește imaginea pe internet. Poate tocmai de aceea merită să privim dincolo de imagine.

Pentru că drumul de la SEO în Râmnicu Vâlcea până în online-ul lui Nicușor Dan și la Cotroceni este mult mai interesant decât o fotografie însorită din Mallorca.

Iar întrebarea esențială rămâne una simplă: cine l-a propulsat pe Alexandru Iordache în acest cerc și care a fost, de fapt, rolul său în spatele ecranelor campaniei lui Nicușor Dan?