Hidroelectrica scumpește energia din octombrie. Cât vor plăti românii în plus și ce trebuie verificat înainte de acceptarea noii oferte

luni, 7 septembrie 2026

Hidroelectrica scumpește energia din octombrie. Cât vor plăti românii în plus și ce trebuie verificat înainte de acceptarea noii oferte

Vești proaste pentru o parte dintre clienții Hidroelectrica. Compania de stat, considerată ani la rând furnizorul cu unele dintre cele mai avantajoase tarife din România, majorează prețul energiei electrice pentru clienții ale căror contracte expiră în octombrie, precum și pentru noii consumatori. Scumpirea se va vedea direct în facturile lunare.

Prețul energiei active ar urma să crească de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 14,4%. La nivelul prețului final achitat de consumator, după includerea tarifelor și taxelor, creșterea este estimată la aproximativ 7%, cu diferențe în funcție de zona de distribuție.

Astfel, prețul final ar urma să urce de la aproximativ 1,11–1,19 lei/kWh la 1,19–1,27 lei/kWh.

Noile tarife se vor aplica, în cazul contractelor vizate de notificările transmise de companie, începând cu octombrie 2026. Clienții care au contracte în derulare pentru perioade mai lungi vor continua să achite prețul prevăzut în contract până la modificarea sau expirarea acestuia.

Cât înseamnă scumpirea în factura lunară

La prima vedere, diferența de câțiva bani pentru fiecare kilowatt-oră poate părea redusă. Calculată însă pentru consumul unei gospodării, majorarea începe să se simtă.

Potrivit calculelor Asociației Energia Inteligentă, factura ar putea crește aproximativ astfel:

100 kWh/lună – cu 8 lei mai mult;

200 kWh/lună – cu 16 lei mai mult;

300 kWh/lună – cu 24 de lei mai mult;

500 kWh/lună – cu 40 de lei mai mult.

În cazul unei gospodării care consumă 300 kWh lunar, vorbim de aproape 300 de lei în plus într-un an, dacă diferența de preț se menține.

Pentru familiile cu venituri mici, o asemenea majorare vine peste celelalte scumpiri din economie – alimente, carburanți, gaze și servicii.

Hidroelectrica nu mai trebuie considerată automat cea mai ieftină variantă

Ani la rând, foarte mulți români au asociat Hidroelectrica cu cel mai mic preț de pe piață. Specialiștii avertizează însă că această percepție nu trebuie să determine consumatorii să accepte automat orice ofertă nouă.

În această vară au existat inclusiv oferte promoționale ale unor furnizori privați care, pentru anumite perioade și în anumite condiții, au coborât sub viitorul tarif al Hidroelectrica.

Asta nu înseamnă că un anumit furnizor este în mod automat mai avantajos. Diferența trebuie făcută prin compararea prețului final, a duratei contractului și a tuturor condițiilor comerciale.

Recomandarea pentru consumatori este simplă: înainte de acceptarea noii oferte Hidroelectrica, trebuie verificată întreaga piață.

Profit de 2,57 miliarde de lei în primele șase luni

Scumpirea vine într-un moment în care Hidroelectrica rămâne una dintre cele mai profitabile companii controlate de stat.

În primul semestru din 2026, compania a raportat venituri de aproximativ 6 miliarde de lei și un profit net de 2,57 miliarde de lei, în creștere cu 62%.

Printre explicațiile economice pentru majorarea tarifelor se numără producția hidro mai redusă, debitele scăzute, necesitatea cumpărării unei cantități mai mari de electricitate din piață și apropierea sezonului rece, când producția fotovoltaică scade.

Situația ridică însă și o întrebare legitimă: care trebuie să fie rolul unei companii strategice deținute de stat – maximizarea profitului și a dividendelor sau menținerea, pe cât posibil, a unui avantaj pentru consumatorul român?

Nu semnați înainte să verificați aceste lucruri

Cei care primesc notificarea cu noua ofertă ar trebui să verifice atent prețul final cu TVA, taxe și tarife incluse, nu doar prețul energiei active.

Trebuie urmărite, de asemenea, zona de distribuție pentru care este calculat tariful, perioada în care prețul este garantat, tariful aplicabil după expirarea unei eventuale promoții, existența unor abonamente zilnice sau lunare și condițiile în care furnizorul poate modifica ulterior prețul.

Contează și condițiile de facturare, termenele de plată și modul în care furnizorul soluționează reclamațiile.

Poți schimba furnizorul gratuit

Un aspect important este că un client nu este obligat să rămână la Hidroelectrica până la expirarea contractului, sub rezerva condițiilor contractuale aplicabile.

Schimbarea furnizorului de energie este gratuită și nu presupune schimbarea contorului, a instalației electrice sau a distribuitorului. Alimentarea cu energie nu este întreruptă.

Practic, se schimbă furnizorul care emite factura și condițiile comerciale.

Concluzia pentru cei aproximativ 1,2 milioane de clienți casnici ai Hidroelectrica este clară: notorietatea furnizorului nu trebuie confundată cu garanția celui mai bun preț. Înainte de acceptarea noilor tarife, comparați ofertele și calculați costul final al facturii. Câteva zeci de lei pe lună pot însemna câteva sute de lei într-un singur an.