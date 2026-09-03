joi, 3 septembrie 2026

George Simion, în mijlocul angajaților CET Govora: „Oamenii nu trebuie sacrificați!” Vizită în plin val de concedieri și după închiderea centralei

George Simion, la CET Govora: discuții directe cu angajații, în contextul închiderii centralei și al concedierilor masive

Președintele AUR, George Simion, a fost prezent la CET Govora, unde a discutat direct cu angajații societății despre situația critică în care se află centrala, după oprirea activității pe cărbune și în contextul concedierilor care afectează personalul. Liderul AUR a fost însoțit de cei doi deputați AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu și Antonio Popescu si senatorul Dumitru Spau.

Vizita are loc într-un moment extrem de dificil pentru una dintre cele mai importante platforme energetice și industriale ale județului Vâlcea. Închiderea capacităților de producție bazate pe cărbune pune sub semnul întrebării viitorul unui număr important de salariați, dar și modul în care va fi asigurată continuitatea sistemului de termoficare din Râmnicu Vâlcea.

George Simion a mers în mijlocul angajaților și a ascultat problemele ridicate de aceștia. Discuțiile s-au concentrat, potrivit contextului vizitei, asupra locurilor de muncă, concedierilor, viitorului CET Govora și consecințelor sociale și economice ale închiderii capacităților existente înainte ca noile soluții energetice să devină pe deplin funcționale.

Parlamentarii AUR, alături de angajații CET

La întâlnire au participat și parlamentarii vâlceni Nicolae Mîndrescu, Antonio Popescu, Dumitru Spau care au abordat în repetate rânduri problema viitorului CET Govora și a sistemului de termoficare.

Mesajul transmis în timpul vizitei a fost legat de necesitatea protejării salariaților și de găsirea unor soluții care să împiedice ca tranziția energetică să fie suportată exclusiv de angajați și de populație.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât CET Govora a reprezentat timp de decenii un pilon al economiei vâlcene, iar dispariția unor locuri de muncă specializate produce efecte nu doar asupra angajaților disponibilizați, ci și asupra familiilor acestora și a întregii economii locale.

O tranziție energetică cu un cost social uriaș

Problema centrală rămâne modul în care autoritățile au gestionat trecerea de la vechea centrală către noile capacități de producție. Închiderea CET Govora și disponibilizările au ajuns înainte ca întregul mecanism care trebuie să îi ia locul să fie complet operațional.

Tocmai această perioadă de tranziție generează cele mai mari temeri: ce se întâmplă cu oamenii care își pierd locurile de muncă, cine garantează continuitatea furnizării agentului termic și care vor fi costurile suportate de populație?

Vizita lui George Simion la CET Govora aduce din nou în prim-plan aceste întrebări și situația angajaților care, după ani de muncă într-un sector strategic, se confruntă acum cu perspectiva disponibilizării.

Pentru Vâlcea, problema CET Govora depășește cu mult granițele unei singure societăți comerciale. Este vorba despre locuri de muncă, securitate energetică locală și viitorul termoficării municipiului Râmnicu Vâlcea.

Tiberiu Pîrnău