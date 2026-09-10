FOTO. Accident grav în toiul nopții, la Budești: patru tineri au ajuns la spital

vineri, 11 septembrie 2026

FOTO. Accident grav în toiul nopții, la Budești: patru tineri au ajuns la spital

Patru tineri cu vârste între 19 și 21 de ani au ajuns la spital după un accident rutier violent produs în noaptea de miercuri spre joi, pe DJ 678, în comuna Budești. Mașina în care se aflau a scăpat de sub control și s-a izbit de un cap de pod.

Accidentul s-a produs în jurul orei 02.00, iar polițiștiii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au intervenit pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs impactul.

Potrivit primelor verificări, la volan se afla un tânăr de 20 de ani din Râmnicu Vâlcea. Polițiștii spun că acesta nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției, iar autoturismul a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Impactul a fost puternic. Șoferul și toți cei trei pasageri – o tânără de 20 de ani și doi tineri de 19 și 21 de ani – au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Alcooltest negativ. Ancheta continuă

Șoferul a fost testat de polițiști cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În acest moment, principala ipoteză rezultată din verificările polițiștilor este viteza neadaptată la condițiile de drum, însă cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Patru tineri, o mașină scăpată de sub control și un impact cu un cap de pod – bilanțul unei nopți care se putea încheia mult mai tragic la Budești.